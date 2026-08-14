Розвінчання популярного міфу: чорні діри можуть утворювати планети й навіть зірки

Астрофізики дійшли висновку, що в акреційних дисках, які оточують активні чорні діри, існують умови для утворення величезних планет і навіть зірок.

Поширений міф про чорні діри стверджує, що вони лише поглинають усе, що потрапляє в зону їхнього гравітаційного впливу. Але астрофізики виявили новий механізм у дисках навколо надмасивних чорних дір, який сприяє утворенню планет, більших за Юпітер, і навіть зірок. Дослідження, опубліковане в журналі Astrophysical Journal, ґрунтується на моделюванні та спостереженнях за космосом, пише SciNews.

Вчені висунули теорію, згідно з якою аккреційні диски, що оточують активні центральні чорні діри великих галактик, які постійно поглинають матерію, діють подібно до протопланетних дисків, що оточують молоді зірки, де народжуються планети.

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Нове дослідження припускає, що механізми, пов’язані з формуванням планет, можуть також діяти в більш екстремальних умовах навколо надмасивних чорних дір. Астрофізики виявили, що частинки пилу, які дрейфують із міжзоряного середовища в аккреційний диск, можуть отримувати енергію від чорної діри, що призводить до їхньої щільної концентрації. Потім щільна маса частинок стискається під дією власної гравітації й утворює об’єкти планетарної маси, що складаються з чистого пилу. По суті, таким чином можуть утворюватися планети, розміри яких перевищують розміри Юпітера, на зовнішньому краю аккреційного диска чорної діри.

Також вчені вважають, що деякі об’єкти можуть набрати таку величезну масу й містити не лише пил, а й газ, що вони можуть перетворитися на повноцінні зірки. І це абсолютно новий механізм формування зірок, як показує моделювання, яке, як стверджують вчені, має спостережні докази.

Зазвичай зірки утворюються в результаті стиснення газопилових хмар під дією гравітації. Однак це дослідження передбачає інший механізм, згідно з яким спочатку утворюються "будівельні блоки" зірки, навколо яких накопичується газ, і лише потім виникає сама зірка.

Вчені вважають, що такі зірки живуть відносно недовго і перетворюються на невеликі чорні діри. Вони можуть зіштовхуватися між собою й утворювати більші чорні діри. Під час їхнього зіткнення виникають гравітаційні хвилі, а тому їх можна виявити.

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