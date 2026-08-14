Вчені виявили пару чорних дір, яких раніше ніхто не бачив

Система з двох чорних дір, що отримала назву LID-1166, є першою парою такого роду, виявленою на такому ранньому етапі історії Всесвіту.

Астрономи виявили найстарішу пару активних надмасивних чорних дір, розташованих близько одна до одної, які існували, коли Всесвіту було 1,3 мільярда років. Система чорних дір, що отримала назву LID-1166, демонструє фазу, яка має вирішальне значення для розуміння процесу зростання надмасивних чорних дір. Це відкриття може допомогти пояснити, як найперші чорні діри так швидко виросли до величезних розмірів. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише Live Science.

Астрономи виявили два джерела рентгенівського випромінювання, які, ймовірно, є двома надмасивними чорними дірами з раннього Всесвіту. Дослідження, проведене за допомогою космічного телескопа "Вебб" та радіотелескопа ALMA, свідчить про те, що астрономи зробили важливе відкриття.

Відео дня

Більшість великих галактик формувалися протягом мільярдів років у результаті злиття з іншими, меншими галактиками. Більшість галактик також мають центральні чорні діри, тому злиття між ними призвело б до утворення системи з двома чорними дірами. Вважається, що такі подвійні чорні діри були поширені в ранньому Всесвіті. Але їх дуже складно виявити окремо, адже вони знаходяться надто близько одна до одної.

Раніше астрономи вже виявляли близькі пари надмасивних чорних дір, відстань між якими становила десятки тисяч світлових років (це близько за космічними мірками). Тепер же вони вперше виявили дві надмасивні чорні діри, розташовані найближче одна до одної, на такій ранній стадії історії Всесвіту. Дві чорні діри в системі LID-1166 розділяє відстань у 4900 світлових років. Вони знаходяться в центрі галактики, яка поглинула іншу галактику, і дві чорні діри також мають об’єднатися в один об’єкт. Це відкриття дає перше чітке уявлення про фазу, яка є критично важливою для розуміння зростання надмасивних чорних дір.

Обидві чорні діри, як вважають вчені, є активними, тобто поглинають навколишній газ, що допомагає їм рости та набирати масу. Це відкриття може допомогти астрономам розгадати одну з найбільших загадок астрономії: як деякі надмасивні чорні діри так швидко досягли величезних розмірів у ранньому Всесвіті.

Інші новини науки