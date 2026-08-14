Ученые обнаружили пару черных дыр, которых раньше никогда не видели

Система из двух черных дыр, получившая название LID-1166, является первой парой такого рода, обнаруженной на столь раннем этапе истории Вселенной.

Астрономы обнаружили самую старую пару близко расположенных друг к другу активных сверхмассивных черных дыр, которые существовали, когда Вселенной было 1,3 миллиарда лет. Система из черных дыр, получившая название LID-1166, демонстрирует фазу, критически важную для понимания роста сверхмассивных черных дыр. Это открытие может помочь объяснить, как самые ранние черные дыры так быстро выросли до огромных размеров. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет Live Science.

Астрономы обнаружили два источника рентгеновского излучения, которые могли быть двумя сверхмассивными черными дырами из ранней Вселенной. Исследование, проведенное с помощью космического телескопа Уэбб и радиотелескопа ALMA показывает, что астрономы сделали важное открытие.

Відео дня

Большинство крупных галактик формировались в течение миллиардов лет с помощью слияния с другими более мелкими галактиками. Большинство галактик также имеют центральные черные дыры, поэтому слияние между ними привело бы к образованию системы с двумя черными дырами. Считается, что такие двойные черные дыры были распространены в ранней Вселенной. Но их очень сложно обнаружить по отдельности, ведь они находятся слишком близко друг к другу.

Раньше астрономы уже находили близкие пары сверхмассивных черных дыр, которых разделяют десятки тысяч световых лет (это близко по космическим меркам). Теперь же они впервые обнаружили самые близко расположенные две сверхмассивные черные дыры на столь ранней стадии истории Вселенной. Две черные дыры в системе LID-1166 разделяет расстояние в 4900 световых лет. Они находятся в центре галактики, которая поглотила другую галактику и две черные дыры также должны объединиться в один объект. Это открытие дает первое четкое представление о фазе, критически важной для понимания роста сверхмассивных черных дыр.

Обе черные дыры, как считают ученые, являются активными, то есть поглощают окружающий газа, что помогает им расти и набирать массу. Это открытие может помочь астрономам понять одну из самых больших загадок астрономии: как некоторые сверхмассивные черные дыры так быстро достигли огромных размеров в ранней Вселенной.

Другие новости науки