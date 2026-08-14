Разрушение популярного мифа: черные дыры могут создавать планеты и даже звезды

Астрофизики пришли к выводу, что в аккреционных дисках, окружающих активные черные дыры, есть условия для образования огромных планет и даже звезд.

Распространенный миф о черных дырах гласит, что они только поглощают все, что попадает в зону их гравитационного влияния. Но астрофизики обнаружили новый механизм в дисках вокруг сверхмассивных черных дыр, который помогает создавать планеты, крупнее Юпитера, и даже звезды. Исследование, опубликованное в журнале Astrophysical Journal, основано на моделировании и наблюдениях за космосом, пишет SciNews.

Ученые выдвинули теорию, согласно которой аккреционные диски, окружающие активные центральные черные дыры крупных галактик, которые постоянно поглощают материю, действуют подобно протопланетным дискам, окружающим молодые звезды, где рождаются планеты.

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Новое исследование предполагает, что механизмы, связанные с формированием планет, могут также действовать в более экстремальных условиях вокруг сверхмассивных черных дыр. Астрофизики обнаружили, что частицы пыли, дрейфующие из межзвездной среды в аккреционный диск, могут получать энергию от черной дыры, что приводит к их плотной концентрации. Затем плотная масса частиц сжимается под действием собственной гравитации и создает объекты планетной массы, состоящие из чистой пыли. По сути так могут формироваться планеты размером больше, чем Юпитер, на внешнем краю аккреционного диска черной дыры.

Также ученые считают, что некоторое объекты могут набрать такую огромную массу, и содержать не только пыль, но и газ, что они могут превратится в полноценные звезды. И это совершенно новый механизм формирования звезд, как показывает моделирование, которое, как утверждают ученые, имеет наблюдательные доказательства.

Обычно звезды образуют в результате сжатия под действием гравитации газово-пылевых облаков. Но исследование предполагает иной механизм, предполагающий, что сначала образуются строительные блоки звезды, вокруг которых накапливается газ и только затем возникает сама звезда.

Ученые считают, что такие звезды живут относительно недолго и превращаются в небольшие черные дыры. Они могут сталкиваться между собой и создавать более крупные черные дыры. Их столкновение выделяет гравитационные волны, а потому их можно обнаружить.

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