Історична подія: найтриваліше повне сонячне затемнення буде видно й в Україні

До рекордного повного сонячного затемнення залишилося менше року.

Повне сонячне затемнення 12 серпня 2026 року стало дивовижною астрономічною подією для мільйонів людей у Європі. Хоча більшість із них побачили лише часткове сонячне затемнення, воно все одно було вражаючим. 2 серпня 2027 року мешканці Європи зможуть побачити затемнення, яке увійде в історію. Це буде найтриваліше повне сонячне затемнення до кінця XXI століття, пише IFLScience.

Нагадуємо, що коли Місяць повністю закриває Сонце, він відкидає тінь на поверхню Землі, яка утворює смугу затемнення й охоплює лише деякі регіони планети. 12 серпня мільйони людей у Європі спостерігали як повне сонячне затемнення, так і часткове сонячне затемнення, коли Місяць не повністю закривав собою сонячний диск.

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Те саме зможуть спостерігати мешканці Європи 2 серпня 2027 року. Смуга повного сонячного затемнення шириною приблизно 260 км простягатиметься від Іспанії до Саудівської Аравії. Водночас часткове сонячне затемнення зможуть побачити мешканці більшої частини Південної та Центральної Європи, а також західних регіонів України.

Повне сонячне затемнення 2 серпня 2027 року стане найтривалішим до кінця XXI століття. Воно триватиме 6 хвилин 23 секунди. Для порівняння: затемнення 12 серпня 2026 року тривало 2 хвилини 18 секунд. Варто зазначити, що поки що абсолютний рекорд найтривалішого сонячного затемнення утримує подія, що відбулася 22 липня 2009 року. Тоді повне сонячне затемнення тривало 6 хвилин 39,5 секунди.

Теоретично максимально можлива тривалість повного сонячного затемнення становить 7 хвилин 32 секунди. До цього рекорду наблизиться затемнення, яке відбудеться 16 липня 2186 року. Згідно з розрахунками вчених, тоді повне сонячне затемнення триватиме 7 хвилин 29 секунд.

Ще одне дуже тривале повне сонячне затемнення у XXI столітті відбудеться 22 травня 2096 року і триватиме 6 хвилин 7 секунд.

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