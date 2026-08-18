"Місто інопланетян": на Марсі виявили загадкові споруди (фото)

Нова теорія припускає, що на Марсі могла існувати позаземна цивілізація, яка могла збудувати місто на березі моря.

Загадкові структури на поверхні Марса породили теорію про те, що розумні інопланетяни колись збудували місто поруч із морем, яке вже зникло. Йдеться про регіон Кідонія на Марсі, який відомий тим, що раніше там виявили "обличчя" та "піраміди", які, як вважають деякі любителі космосу, можуть бути штучними спорудами, пише Daily Mail.

Дослідник НЛО Джейсон Мартелл вважає, що на знімках поверхні Марса, зроблених орбітальними апаратами NASA, видно місто, яке, можливо, побудували інопланетяни.

Згідно з теорією, на знімках видно чітку межу, яка може бути береговою лінією, що вказує на місце, де колись на Марсі було море. А поруч із береговою лінією розташовані структури, які можуть мати штучне походження. Припускається, що це залишки стародавнього міста позаземної цивілізації.

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Теорія припускає, що інопланетяни могли збудувати на Марсі такі самі процвітаючі прибережні міста, як ті, що збудували люди на Землі Фото: solar-system

Теорія припускає, що інопланетяни могли збудувати на Марсі такі самі процвітаючі прибережні міста, як ті, що збудували люди на Землі. Відомо, що прибережні поселення стародавніх цивілізацій на нашій планеті мали доступ до їжі, транспорту, торгівлі та інших ресурсів, які давали їм змогу розвиватися.

Згідно з теорією, "обличчя" та "піраміди" в регіоні Кідонія є пам’ятками, створеними інопланетянами. Подібні пам'ятки на Землі створювали стародавні цивілізації поблизу головних міст, наприклад, можна згадати єгипетські піраміди, вважає автор теорії.

Згідно з теорією, "обличчя" та "піраміди" у регіоні Кідонія є пам"ятками, створеними інопланетянами Фото: solar-system

Однак Мартелл визнає, що він не є геологом, а тому фахівцям слід уважніше придивитися до цього регіону на Марсі, адже загадкові структури можуть виявитися не природними геологічними утвореннями. І все ж він стверджує, що фотографії NASA свідчать про можливе існування інопланетного міста на Марсі.

Немає жодних доказів того, що ці структури є штучними. Вчені вважають, що це звичайні гори та пагорби. Передбачувані споруди можуть бути природними формами рельєфу, які виглядають штучними під час фотографування за певних умов освітлення або при спогляданні під певними кутами.

Очевидне вирівнювання кількох структур не доводить, що вони були розташовані навмисно. Також немає доказів того, що в цьому регіоні Марса існувало море, хоча рідка вода на Червоній планеті все ж була. І, звісно ж, немає жодних доказів того, що на Марсі колись існувала позаземна цивілізація.

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