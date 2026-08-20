"Літальний апарат інопланетян": марсохід NASA помітив НЛО на Марсі (фото)

Черговий знімок, зроблений марсоходом Curiosity, викликав бурхливі дискусії в соціальній мережі Х. Деякі користувачі припустили, що на фотографії видно літальний апарат позаземної цивілізації.

Карі Сівертцен, любителька космосу, яка часто публікує у соціальній мережі Х фотографії, зроблені космічними апаратами NASA, опублікувала знімок, зроблений марсоходом Curiosity. Цей знімок породив припущення щодо можливого існування інопланетян на Марсі, пише Daily Mail.

NASA стверджує, що немає жодних переконливих доказів існування розумного позаземного життя, хоча на Марсі могло існувати життя, але у вигляді мікроорганізмів. Минулого року та цього року марсоходи NASA виявили свідчення потенційного існування життя на Червоній планеті в далекому минулому. Але цього недостатньо, щоб стверджувати, що Марс був планетою, населеною живими організмами.

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Проте деякі вчені вважають, що десь у Всесвіті може існувати позаземна цивілізація, а отже, ми не самотні у космосі. Пошуки розумних інопланетян поки що не увінчалися успіхом.

Незважаючи на це, публікації деяких фотографій, зроблених марсоходами NASA на Марсі, викликають бурхливі дискусії в соціальних мережах. Деякі користувачі бачать на них об’єкти, які, на їхню думку, можуть свідчити про існування розумних інопланетян.

На фотографії, зробленій марсоходом Curiosity у кратері Гейл на Марсі, видно схил гори Еоліда, а також віддалені височини, але найголовніше — там можна побачити таємничий чорний об"єкт, який, здається, летить над поверхнею планети Фото: NASA

На фотографії, зробленій марсоходом Curiosity у кратері Гейл на Марсі, видно схил гори Еоліда, а також віддалені височини, але найголовніше там можна побачити таємничий чорний об’єкт, який, здається, летить над поверхнею планети. Ця публікація породила теорії про те, що об’єкт може бути літальним апаратом інопланетян.

Однак цей знімок не надає жодних доказів того, що це був літальний апарат чи навіть фізичний об’єкт. Як припускають деякі користувачі соціальної мережі Х, це може бути випадкове скупчення пилу в повітрі Марса, або оптична ілюзія, або ж це результат якогось збою в камері марсохода.

Карі Сівертцен вважає, що на інших планетах існує життя, але вона не стверджує, що цей знімок є підтвердженням цього.

Нагадуємо, що марсохід Curiosity вже 14 років досліджує Марс і шукає ознаки того, що на Марсі могло існувати мікробне життя.

Це зображення було зроблено там, де, як вважають вчені, у далекому минулому текла рідка вода. А вода, як відомо, є найважливішим компонентом для життя у тому вигляді, в якому ми його знаємо.

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