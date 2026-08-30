Ученые обнаружили в недрах Земли 6 ранее неизвестных структур: скрывают внеземной объект

Новое исследование показывает, что находится на глубине примерно 2900 километров от поверхности нашей планеты

Как известно, Земля состоит из коры, мантии, а также ядра, которое начинается на глубине примерно 2900 км и разделено на внешнее жидкое ядро и внутренне твердое ядро. Геологические процессы в мантии приводят к движениям литосферных плит на поверхности нашей планеты. Это вызывает землетрясения. Ученые используют их для понимания того, что происходит на очень большой глубине в недрах Земли. Геологи изучили несколько тысяч землетрясений за последние 35 лет и с помощью сейсмических волн, которые они провоцируют, смогли обнаружить неожиданные мелкомасштабные структуры вблизи границы между мантией и ядром Земли. Но также они обнаружили 6 неизвестных ранее обширных структур. Исследование опубликовано в журнале Journal of Geophysical Research: Solid Earth, пишет ScienceAlert.

Відео дня

Когда происходит землетрясение, более сильные и более слабые сейсмические волны проходят через недра Земли и их можно зафиксировать с помощью специальных детекторов. Более слабые сейсмические волны вблизи границы ядра и мантии могут приходить к детектору раньше, чем более сильные. Анализируя время распространения волн можно увидеть скрытые структуры в недрах Земли.

Если прошлые исследования показывали существование в нижней части мантии, казалось бы, случайных структур, которые казались изолированы друг от друга, то новое исследование показало нечто другое. Оказалось, что там находятся мелкомасштабные структуры, некоторые из которых соединяются в обширные и непрерывные области.

Ученые считают, что эти структуры, возможно, образовались более 4 миллиардов лет назад и могут содержать остатки объекта, который врезался в Землю и благодаря которому была создана Луна.

Под огромным давлением и температурой на границе ядра и мантии материал может изменяться, создавая структуры с очень разными физическими свойствами по сравнению с окружающей мантией.

Ученые выделили 6 отдельных крупномасштабных структур, которые находятся под Евразией, Центральной Азией и южной частью Атлантического океана.

Эти структуры могут влиять на движение мантии и на температуру магмы под вулканами. Это может определять, произойдет ли извержение и насколько сильным оно будет. Также эти структуры могут рассказать ученым о том, как формировались литосферные плиты.

Другие новости науки