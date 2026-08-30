Изменение климата разрушило связь между двумя океанами: последствия будут ужасные

Изменения, которые наблюдаются в Тихом и Индийском океане, могут оказать негативное влияние на климатические условия в густонаселенных районах нашей планеты.

В течение сотен лет изменения в тропической части Тихого океана передавались через атмосферу в Индийский океан и влияли на температуру в нем. Эта климатическая связь соединяет два океана, и она очень важна для жителей густонаселенных районов Земли. Любые нарушения этой связи могут изменить количество осадков, а также усилить глобальное потепление в Африке, Азии и Австралии. Ученые выяснили, что давняя связь между атмосферной циркуляцией в Тихом океане и температурой в тропической части Индийского океана была нарушена. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications, пишет ScienceAlert.

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Разница температур способствует перемещению воздуха над Тихим океаном. Теплый воздух поднимается над теплыми водами, проходит через атмосферу, опускается в других местах и ​​способствует возникновению ветров у поверхности. Но иногда, эта атмосферная циркуляция, например, циркуляция Уокера над тропической частью Тихого океана, может ослабевать из-за глобального потепления. Из-за того, что Тихий и Индийский океан связаны через атмосферные воздушные потоки, любые изменения в Тихом океане могу вызвать изменения температуры в Индийском океане.

Как показало исследование, из-за роста парниковых газов тропическая часть Индийского океана нагревалась примерно на 0,1 градуса Цельсия каждые 10 лет начиная с 1950-х годов. В то же время тихоокеанская циркуляция Уокера усилилась с 1980-х годов. В итоге связь между океанами изменилась. По словам ученых, климатические условия в Индийском океане больше не так сильно связаны с изменениями в Тихом океане. Сейчас большее влияние на климат в Индийском океане влияет глобальное потепление, а не естественные процессы в соседнем океане. И это разрушение связей между океанами является особенным.

Сейчас большее влияние на климат в Индийском океане влияет глобальное потепление, а не естественные процессы в соседнем океане Фото: ScienceAlert

Дело в том, что, как показывает исследование, за последние 400 лет климатические системы Тихого и Индийского океанов в основном работали в унисон. Но в первой половине XIX века связь между океанами ослабла. Это произошло из-за сильных извержений вулканов, которые наполнили атмосферу аэрозолями, которые заблокировали часть солнечного света, что привело к временному похолоданию в разных частях Земли. Охлаждение поверхности планеты может временно изменять температуру океана и движение ветров. Моделирование показало, что события, произошедшие в позапрошлом веке, разрушили обычную связь между двумя океанами. Но нынешнее разрушение связи вызвано не извержениями вулканов, а устойчивым выбросом парниковых газов в результате человеческой деятельности.

Ученые говорят, что нарушение атмосферной связи между Тихим и Индийским океанами может оказать негативное влияние на густонаселенные районы в Африке, Азии и Австралии. Это может усилить глобальное потепление в этих регионах. Главный вывод ученых заключается в том, что изменение климата не просто нагревает отдельные океаны, а оказывает влияние и на обширные участки суши. И пока сложно спрогнозировать, что будет дальше.

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