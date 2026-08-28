На мир обрушится сильнейшее Эль-Ниньо в истории: Земля не видела такого минимум 1000 лет

Недавнее исследование показывает, что явления Эль-Ниньо за последние 40 лет стали почти вдвое сильнее, чем за предыдущие 1000 лет. Ожидается, что в этом году явление достигнет своего пика за всю историю.

Несколько месяцев тому ученые заявили, что в Тихом океане формируется "самое сильное из всех супер-Эльниньо". Явление настолько велико, что ученые сравнили его масштабы с Годзиллой. Теперь новое исследование показывает, что явления Эль-Ниньо, вероятно, усиливались в течение десятилетий, пишет Daily Mail.

Исследование было проведено командой из Мичиганского университета изучили кораллы на Галапагосских островах, чтобы оценить силу предыдущих явлений. Результаты нового анализа показали, что явления Эль-Ниньо за последние 40 лет стали почти на 40% сильнее, чем за предыдущие 1000 лет.

По словам ведущего автора исследования, профессора Джулии Коул, данные указывают на то, что в прошлом Земли нет периодов, когда явления Эль-Ниньо были бы такими сильными, как сегодня. Данные указывают на то, что сила Эль-Ниньо меняется параллельно с повышением глобальной температуры. Более того, вероятно, крупные явления Эль-Ниньо последних 40 лет не являются нормой в контексте последних тысячи лет.

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Результаты исследования были опубликованы вскоре после того, как эксперты предупредили, что нынешнее Эль-Ниньо принесет Великобритании серьезные разрушения этой зимой.

Отметим, что Южное колебание Эль-Ниньо — естественный климатический цикл, который переходит от жарких лет Эль-Ниньо к прохладным годам Ла-Нинья раз в 2-7 лет. Когда мир вступает в фазу Эль-Ниньо, мощные пассаты, которые обычно несут теплую воду через Тихий океан в сторону Австралии, ослабевают или даже меняют направление. Это препятствует подъему холодных вод из глубин океана и приводит к скоплению горячей воды у поверхности у западного побережья Южной Америки. В конце концов, эта теплая вода начинает распространяться, повышая среднюю глобальную температуру и вызывая ухудшение погодных условий по всему земному шару.

В новом исследовании ученые сосредоточились на том, чтобы понять, как менялись явления Эль-Ниньо в течение многих лет. Ученые взяли образцы кернов из 13 кораллов на Галапагосских островах, от древних валунов до живых колоний.

Поскольку явления Эль-Ниньо происходят каждые несколько лет, исследователи сосредоточились на образцах кернов, охватывающих не менее 20 лет. Результаты анализа показали, что сильные явления Эль-Ниньо наблюдались в последние 40-50 лет. Более того, до этого времени наблюдалась довольно устойчивая тенденция к более слабым явлениям Эль-Ниньо.

Исследовательские модели также не обнаружили доказательств того, что природные процессы могли бы вызвать такие изменения. В результате ученые пришли к выводу, что главным фактором, вероятно, является глобальное изменение климата.

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