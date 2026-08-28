В "Хранилище Судного дня" провели инвентаризацию: выводы оказались тревожными

В недавнем исследовании ученые проанализировали скрытые хранилища семян на Земле и пришли к тревожному выводу.

"Хранилище Судного дня", также известное как Всемирное хранилище семян на Шпицбергене в Норвегии — пожалуй, самый известный в мире банк семян. Этот запас содержит более миллиона образцов семян растений почти из каждой страны, этот монументальный комплекс подобен страховому полису, обеспечивающему миру завтрашнего дня жизненно важные запасы семян для выращивания продуктов питания и других необходимых культур в условиях неопределенного будущего, пишет Science Alert.

Несмотря на впечатляющую коллекцию "Хранилища Судного дня", природа, на самом деле, его значительно превосходит. Новое исследование показывает, что крупнейший в мире банк семян на самом деле скрыт под нашими ногами — в так называемом почвенном банке семян.

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В отличие от тщательно отобранных пожертвований на Шпицбергене, залежи семян в почвенном банке Земли представляют собой хаотичный процесс: семена случайным образом падают на землю, переносятся ветром или рассеиваются наводнениями. Несмотря на эту случайность, новые исследования показывают, что это невероятно большой запас семян.

В новом исследовании ученые проанализировали глобальную базу данных почвенного банка семян, содержащую 3096 записей образцов почвы, собранных в 94 странах на всех семи континентах. В рамках около 1400 исследований в этих образцах были подсчитаны и идентифицированы миллионы семян и саженцев. Результаты анализа показывают, что в среднем на каждый квадратный метр поверхности в почве приходится более 5000 семян, как на суше, так и в болотах и водных экосистемах по всему земному шару.

По словам соавтора исследования, Алистера Ауффрета из Шведского университета сельскохозяйственных наук, высокая плотность семян в почве свидетельствует о формировании почвенных банков семян как важного компонента динамики попуций и сообществ растений. И все же, ученые обнаружили закономерность в данных, которая может ограничить эффективность жизненно важной роли почвенного банка семян в восстановлении растительности после таких нарушений. Например, суровой погоде, которая может уничтожить растения на поверхности.

В ходе исследования ученые использовали свою глобальную базу данных и обнаружили удивительный контраст в популяциях семян в разных регионах. Результаты показали, что почвы, содержащие семена самых разных видов растений, не имели большого количества семян, а области с высокой плотностью семян в большинстве своем не демонстрировали большого видового разнообразия.

Ярким примером является тропические экосистемы — здесь ученые обнаружили высокое видовое богатство в почвенном банке семян, но низкую плотность семян. С другой стороны, в сельскохозяйственных экосистемах наблюдалось низкое видовое разнообразие, но высокая плотность семян. Данные также указывают на то, что деятельность человека может негативно влиять на почвенный банк семян на Земле.

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