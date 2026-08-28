У "Сховищі Судного дня" провели інвентаризацію: висновки виявилися тривожними

У недавньому дослідженні вчені проаналізували приховані сховища насіння на Землі та дійшли тривожного висновку.

"Сховище Судного дня", також відоме як Всесвітнє сховище насіння на Шпіцбергені в Норвегії, — мабуть, найвідоміший у світі банк насіння. Цей запас містить понад мільйон зразків насіння рослин майже з кожної країни; цей монументальний комплекс подібний до страхового поліса, що забезпечує майбутньому світу життєво важливі запаси насіння для вирощування продуктів харчування та інших необхідних культур в умовах невизначеного майбутнього, пише Science Alert.

Незважаючи на вражаючу колекцію "Сховища Судного дня", природа, насправді, значно перевершує її. Нове дослідження показує, що найбільший у світі банк насіння насправді прихований під нашими ногами — у так званому ґрунтовому банку насіння.

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На відміну від ретельно відібраних зразків на Шпіцбергені, покладення насіння в ґрунтовому банку Землі є хаотичним процесом: насіння випадково падає на землю, переноситься вітром або розсіюється під час повеней. Незважаючи на цю випадковість, нові дослідження показують, що це неймовірно великий запас насіння.

У новому дослідженні вчені проаналізували глобальну базу даних ґрунтового банку насіння, що містить 3096 записів про зразки ґрунту, зібрані у 94 країнах на всіх семи континентах. У рамках близько 1400 досліджень у цих зразках було підраховано та ідентифіковано мільйони насінин і саджанців. Результати аналізу показують, що в середньому на кожен квадратний метр поверхні в ґрунті припадає понад 5000 насінин, як на суші, так і в болотах та водних екосистемах по всьому земній кулі.

За словами співавтора дослідження, Алістера Ауффрета зі Шведського університету сільськогосподарських наук, висока щільність насіння в ґрунті свідчить про формування ґрунтових банків насіння як важливого компонента динаміки популяцій та рослинних угруповань. І все ж науковці виявили закономірність у даних, яка може обмежити ефективність життєво важливої ролі ґрунтового банку насіння у відновленні рослинності після таких порушень. Наприклад, суворої погоди, яка може знищити рослини на поверхні.

Під час дослідження вчені скористалися своєю глобальною базою даних і виявили дивовижний контраст у популяціях насіння в різних регіонах. Результати показали, що ґрунти, які містять насіння найрізноманітніших видів рослин, не мали великої кількості насіння, а області з високою щільністю насіння здебільшого не демонстрували великого видового різноманіття.

Яскравим прикладом є тропічні екосистеми — тут вчені виявили високе видове різноманіття у ґрунтовому банку насіння, але низьку щільність насіння. З іншого боку, у сільськогосподарських екосистемах спостерігалося низьке видове різноманіття, але висока щільність насіння. Дані також вказують на те, що діяльність людини може негативно впливати на ґрунтовий банк насіння на Землі.

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