Наслідки повені у Непалі: найнебезпечніший вулкан США колись призведе до катастрофи

Дослідники побоюються, що один із найнебезпечніших вулканів Америки одного дня може спричинити катастрофу, схожу на цунамі, повінь та зсув, які спустошили Непал.

Гора Рейнір розташована у Вашингтоні та є діючим стратовулканом, покритим льодом. Його схили вкриті льодом і можуть без попередження спричинити смертоносні потоки бруду та сміття — у зоні ризику, за словами вчених, перебуває понад 3,3 мільйона людей, пише Daily Mail.

Дослідження показують, що понад 60 000 місцевих жителів проживають у зоні підвищеного ризику лахарів вулкана — простіше кажучи, у зоні, де швидко рухомі потоки води, каміння, бруду та уламків поводяться як мокрий бетон, змітаючи все на своєму шляху протягом 15 хвилин — це відбувається незалежно від виверження вулкана.

Тепер вчені попереджають, що зсуви, сильні дощі, танення льодовиків і навіть невеликі землетруси можуть дестабілізувати частину гори Рейнір. Очікується, що це призведе до смертоносного каскаду в навколишній річковій долині.

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Враховуючи всі ці фактори, експерти Геологічної служби США (USGS) дійшли висновку, що гора Рейнір є одним із найнебезпечніших вулканів Америки. При цьому останнє виверження вулкана було зафіксовано значно більше ніж 1000 років тому.

Дослідники зазначають, що повінь у Непалі, внаслідок якої загинули десятки людей, а близько 1500, серед них 56 українців, досі вважаються зниклими безвісти, стала похмурим попередженням для людства. Тепер вчені зазначають, що подібні руйнування можуть статися на північному заході Тихоокеанського регіону в будь-який момент.

Вважається, що причиною стихійного лиха в Непалі став прорив льодовикового озера, в результаті чого величезна крижана брила шириною близько 600 метрів обрушилася з висоти близько 320 метрів у долину річки Лхенде Кхола вздовж кордону Непалу і Тибету. Гігантський крижаний уламок, змішавшись із водою, камінням та уламками, спричинив раптовий і потужний потік каламутної води, який хлинув у річку Бхоте Коші, спустошивши район Расува в Непалі.

За даними Геологічної служби США, на сьогодні вулкан Рейнір не готовий до виверження, і наразі не спостерігається жодних ознак потенційного виверження. Однак вчені попереджають, що руйнівний лахар, ймовірно, може статися без будь-якого попередження, посилаючись на грязьовий потік "Електрон" 1500 року нашої ери, спричинений зсувом на західному схилі вулкана. Тоді вчені не виявили жодних ознак вулканічного виверження.

Зазначимо, що у 1998 році Геологічна служба США встановила на вулкані систему виявлення та попередження про селеві потоки, яка використовує датчики, закопані в землю. Також датчики були встановлені вздовж ключових річкових долин, які фіксують вібрації селевого потоку, що наближається, та автоматично сповіщають центри екстреної допомоги.

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