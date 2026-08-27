Найбільший у світі скат вирушив на полювання: гіганта помітили біля одного з найжвавіших пляжів (відео)

Дослідники помітили гігантського ската-манту, що пропливав біля узбережжя одного з найжвавіших пляжів — поруч із ним плавала інша риба.

Департамент охорони навколишнього середовища штату Нью-Йорк опублікував відео, на якому зафіксовано величну істоту поруч з іншою рибою, що плаває поруч. Йдеться про гігантського океанічного ската, якого зняли біля одного з найпопулярніших у світі пляжів — біля узбережжя Лонг-Айленда, штат Нью-Йорк, пише Daily Mail.

Океанічні скати-манти — гігантські хижаки, розмах крил яких може сягати майже 8 метрів у довжину, а їхня вага може перевищувати 1800 кілограмів. За словами вчених, на опублікованому відео показано океанічного ската-манту, який харчується біля берега.

За словами вчених, скати-манти — фільтратори, які споживають велику кількість зоопланктону ближче до берега, а в глибших водах можуть ловити рибу середнього розміру. Відомо, що скати-манти мешкають у тропічних, субтропічних та помірних океанах і проводять більшу частину свого життя у відкритому морі. Втім, іноді, за даними Департаменту охорони навколишнього середовища штату Нью-Йорк, скати запливають у води Нью-Йорка в теплі місяці.

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Зазначимо, що у 2018 році скатів було внесено до списку видів, що перебувають під загрозою зникнення, після того, як люди майже повністю винищили популяцію цього виду. Причиною надмірного вилову стала цінність зябрових пластин, які використовуються в міжнародній торгівлі та традиційній медицині.

Джонс-Біч — один із найжвавіших пляжів у США, який щороку приймає близько шести мільйонів відвідувачів. Співробітники департаменту опублікували відео в середині серпня, але не уточнили, коли саме тварину помітили біля узбережжя.

Дослідники зазначають, що супутником ската на відео, ймовірно, є акула, хоча це могла бути й інша риба. Відомо, що акули часто подорожують разом із мантами, але також відомі деякі випадки, коли акули використовують скатів, щоб подряпати свою шкіру, або коли великі акули полюють на тварин. Дрібні риби, такі як риба-присоска, часто подорожують із мантами, використовуючи їх як притулок або спосіб добування їжі.

Зустріч із гігантськими мантами вважається надзвичайно рідкісною подією, оскільки більшість регіональних популяцій налічує лише від 600 до 2000 особин. Їхнє життя у відкритому океані, одиночний спосіб життя та повільні темпи розмноження роблять їх надзвичайно вразливими до надмірного вилову та випадкового заплутування в сітках.

Сьогодні манти перебувають під загрозою зникнення через забруднення та рибальство. Втім, їхня власна біологія також грає проти них. Попередні дослідження вже показали, що самки мант досягають статевої зрілості лише у віці 8 або 10 років, а також народжують лише 1–2 дитинчат приблизно раз на два роки. Вагітність може тривати до 13 місяців, хоча в дикій природі жодного разу не спостерігали дитинчат мант.

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