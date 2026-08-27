Тварина, яка зберігає секрет довголіття, виробляє аромат: запах дозволяє керувати колонією

Голі землякопи — дивовижні тварини, які відомі своїм дивним зовнішнім виглядом та неймовірною довголітністю. Тепер вчені розкрили ще одну таємницю цих тварин.

За 4,5 мільярда років історії наша планета встигла стати домівкою для неймовірної кількості видів — деякі з них не перестають дивувати вчених. Наприклад, голі землекопи, які вже відомі своїм винятковим довголіттям, але тепер вчені виявили ще одну особливість цього виду, пише Popular Science.

Попередні дослідження вже показали, що голі землекопи майже нечутливі до болю, а також майже нечутливі до раку. Крім того, вони загадково холоднокровні і, як вважають деякі, приховують у собі секрет неймовірного довголіття. Вчені також виявили, що голі землекопи майже не потребують кисню.

Відомо, що голі землекопи живуть у еусоціальних колективах, які більше схожі на мурах і бджіл, ніж на інших ссавців. Дослідження також показали, що смерть королеви колонії змушує самок вступати у запеклі сутички за домінування.

Відео дня

За словами вчених, у колоніях голих землекопів існує ієрархія, яка приблизно відповідає розміру тіла, де лише найбільші самки мають шанс стати королевою — при цьому лише королева у всій колонії може розмножуватися.

Дослідження показують, що королева присвячує час народженню дитинчат, які згодом стають робочими, збирачами, бійцями або самцями для розмноження. Поки королева розмножується з постійною швидкістю, всі інші самки в її колонії будуть повністю безплідними. Однак, якщо з королевою щось трапиться, решта великих самок починають розмножуватися й битися, доки одна з них не здобуде перемогу й не зійде на трон.

Вчені вже знали, що присутність королеви перешкоджає розмноженню інших самок голих землекопів, але не були впевнені, у чому саме полягає причина. Нове дослідження стверджує, що знайшло відповідь: королева поширює свій запах повсюди.

Досліджуючи численні хімічні сполуки, які виробляють голі землекопи, вчені виявили, що ізопропілміристат поширений серед королев і лише серед королев. Ця сполука використовується в багатьох косметичних засобах і зазвичай вважається непомітною для людського нюху, хоча дослідники помітили, що це може бути не зовсім так. Згідно з новим дослідженням, у голих землекопів ця сполука здатна пригнічувати фертильність, завдяки чому королева залишається єдиною самкою, що розмножується в колонії.

Інші новини науки