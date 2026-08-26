Останні китобої Ісландії не мають наміру зупинятися: м'ясо найбільших китів перетворять на капсули

Ісландська китобійна промисловість переживає скрутні часи, але не збирається здаватися — власник останньої китобійної компанії в країні планує виробляти добавки заліза з м’яса морських гігантів.

Китове м'ясо перестало вважатися дивиною і вже не так приваблює споживачів, як раніше. Але це не зупиняє керівника єдиної китобійної компанії, що залишилася в Ісландії. Незважаючи на те, що люди більше не потребують м’яса цих гігантських морських ссавців, власник китобійної компанії Hvallur hf. Крістіан Лофтсон придивляється до нового і, як вважається, прибуткового ринку: добавок заліза, виготовлених із китового м’яса, пише IFLScience.

За словами Лофтсона, компанія планує використовувати м'ясо фінвалів для виробництва добавок, заявивши, що планує продавати капсули під назвою Reyðarjárn. Зазначимо, що добавки заліза є цілком простими та недорогими у синтетичному виробництві. Втім, деякі дані свідчать про те, що гемове залізо, яке отримують із тканин живих тварин, що кровоточать, легше засвоюється й переробляється організмом.

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Здавалося б, що гемове залізо можна отримувати з інших тварин, наприклад, курей, але Лофтсон стверджує, що фінвали — це один із найкращих продуктів за співвідношенням ціни та якості. Дослідження показують, що концентрація заліза в м’язах морських ссавців значно вища, ніж у наземних. Для порівняння: яловичина має один із найвищих показників — близько 40 мг/кг сухої маси, тоді як м’ясо фінвала містить неймовірні близько 300 мг/кг сухої маси. М'ясо тюленя має найвищу концентрацію — близько 900 мг/кг сухої маси.

Така висока концентрація заліза зумовлена тим, що ссавцям, які пірнають, необхідно підтримувати значні запаси кисню в м’язах — вони роблять це шляхом накопичення кисню, пов’язаного з міоглобіном. Це білок крові, який зв’язує кисень і залізо.

Більше того, Лофтсон заявив, що країни, що розвиваються, ймовірно, можуть захотіти розширити свою китобійну промисловість, намагаючись вирішити проблему недоїдання та анемії. Він також заявив, що в майбутньому китобійний промисел може знову процвітати в багатьох частинах світу. Це серйозна проблема в країнах Африки на південь від Сахари, тоді як біля західного узбережжя Африки мешкають великі популяції китів.

На щастя, продаж добавок на основі китового м’яса буде ускладнений у регіонах за межами Ісландії, Фарерських островів, Норвегії та Японії, оскільки багато країн забороняють торгівлю продукцією з китів.

Зазначимо, що деякі експерти розцінили заяву Лофтсона як не більше ніж спробу втримати бізнес на плаву, маніпулюючи стражданнями людей, щоб компанії, подібні до Reyðarjárn, могли продовжити полювання на одні з найбільших і довгоживучих видів у світі.

До речі, раніше Японія також відновила китобійний промисел, чим зменшила потребу в імпорті з Ісландії, незважаючи на значне зниження власного внутрішнього попиту на китове м’ясо. З огляду на цей занепад, деякі вважають, що виробництво добавок із китового м’яса — це остання відчайдушна спроба врятувати галузь.

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