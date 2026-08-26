Последние китобои Исландии не желают останавливаться: мясо крупнейших китов превратят в капсулы

Исландская китобойная индустрия переживает трудности, но не желает сдаваться — владелец последней китобойной компании в стране планирует производить из мяса морских гигантов добавки железа.

Китовое мясо перестало считаться диковинкой и уже не так соблазняет потребителей, как раньше. Но это не останавливает главу единственной оставшейся в Исландии китобойной компании. Несмотря на то, что люди больше не нуждаются в мясе этих гигантских морских млекопитающих, владелец китобойной компании Hvallur hf. Кристьян Лофтссон присматривается к новому, и, как считается, прибыльному рынку: добавкам железа, изготовленным из китового мяса, пишет IFLScience.

По словам Лофтссона, компания планирует использовать мясо финвалов для производства добавок, заявив, что планирует продавать капсулы под названием Reyðarjárn. Отметим, что добавки железа совершенно просты и недороги в синтетическом производстве. Впрочем, некоторые данные свидетельствуют о том, что гемовое железо, получаемое из тканей живых животных, которые кровоточат, легче усваивается и перерабатываются организмом.

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Казалось бы, что гемовое железо можно получать из других животных, например, курей, Лофтссон утверждает, что финвалы предлагают один из лучших продуктов в соотношении цены и качества. Исследования показывают, что концентрация железа в мышцах морских млекопитающих значительно выше, чем у наземных. Для сравнения, говядина имеет один из самых высоких уровней — около 40 мг/кг сухого веса, в то время как мясо финвала содержит невероятные около 300 мг/кг сухого веса. Мясо тюленя имеет самую высокую концентрацию — около 900 мг/кг сухого веса.

Столь высокая концентрация железа обусловлена тем, что ныряющим млекопитающим необходимо поддерживать значительные запасы кислорода в мышцах — они делают это посредством хранения кислорода, связанного с миоглобином. Это белок крови, связывающий кислород и железо.

Более того, Лофтссон заявил, что развивающиеся страны, вероятно, могут захотеть расширить свою китобойную промышленность, пытаясь решить проблему недоедания и анемии. Он также заявил, что в будущем китобойный промысел может вновь процветать во многих частях мира. Это серьезная проблема в странах Африки к югу от Сахары, в то время как у западного побережья Африки обитают большие популяции китов.

К счастью, продажа добавок на основе китового мяса будет затруднена в регионах за пределами Исландии, Фарерских островов, Норвегии и Японии, поскольку многие страны запрещают торговлю китовой продукцией.

Отметим, что некоторые эксперты сочли заявление Лофтссона не более чем попыткой удержать бизнес на плаву, манипулируя страданиями людей, чтобы компании, подобные Reyðarjárn, могли продолжить охоту на одних из самых крупных и долгоживущих видов в мире.

К слову, ранее Япония также возобновила китобойный промысел, чем сократила потребность в исландском импорте, несмотря на значительное снижение собственного внутреннего спроса на китовое мясо. Учитывая этот упадок, некоторые считают, что производство добавок из китового мяса — это последняя отчаянная попытка спасти отрасль.

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