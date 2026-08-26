Катастрофы не избежать: повышение уровня моря будет намного хуже, чем считалось ранее

Исследователи обнаружили, что повышение моря может быть намного хуже, чем считалось ранее. Спутниковые снимки показали, как уровень приливов может меняться почти на метр в пределах одной бухты.

В последние десятилетия ученые не устают повторять, что Земля уже столкнулась с климатическим кризисом, последствия которого, вероятно, станут катастрофическими для людей и планеты, если нам не удастся сократить выбросы парниковых газов в ближайшее время. Одним из последствий климатического кризиса, похоже, станет повышение уровня моря — если ледники планеты будут утрачены, уровень океана может подняться на невероятные 3 метра, пишет Daily Mail.

Однако это еще не все, повышение уровня моря может быть даже хуже, чем считалось ранее, для некоторых невезучих прибрежных населенных пунктов, поскольку ученые обнаружили огромную разницу в местных приливах. Спутниковые снимки показали, что уровень приливов может меняться почти на метр по всей длине одной бухты.

Відео дня

По словам соавтора исследования, доктора Томаса Монахана из Оксфордского университета, это означает, что некоторые участки побережья подвержены гораздо большему риску прибрежных наводнений, проникновения соленой воды и разливов загрязняющих веществ, чем их близлежащие соседи. Авторы пришли к выводу, что основная проблема вдоль побережья — это наводнения, и они, как считается, могут усугубляться океанскими приливами.

Учитывая резкие колебания приливов на коротких расстояниях, это означает, что при одном и том же шторме два соседних места могут иметь очень разные уровни наводнения. Авторы считают, что при проектировании будущей прибрежной инфраструктуры учет этих локальных вариаций будет иметь решающее значение для обеспечения безопасности населенных пунктов.

Отметим, что исследование было опубликовано вскоре после публикации доклада Американского метеорологического общества, в котором говорится, что уровень моря на Земле поднимается до рекордных высот из-за изменения климата.

Данные указывают на то, что глобальный уровень моря достиг рекордной отметки 14 год подряд, превысив средний показатель 1993 года, когда начались спутниковые измерения, примерно на 111 миллиметров.

Авторы нового исследования отмечают, что понимание уровня приливов имеет решающее значение для моделирования риска прибрежных наводнений, поскольку эти естественные закономерности могут сочетаться с другими факторами, вызывая комплексные наводнения.

По словам соавтора исследования, доктора Майкла Харт-Дэвиса, если во время шторма высокий прилив, вероятность наводнения выше, в то время как обратная ситуация может уменьшить последствия шторма. Однако сегодня нам все еще слишком мало известно о том, как меняются приливы и отливы.

Чтобы получить более четкое представление о том, как приливы действительно влияют на побережье, ученые разработали новую методику, использующую изображения, полученные со спутников. На основе сотен наблюдений за последние 40 лет ученые создали подробную картину повышения уровня моря, точность которой составляет всего 100 метров.

Далее ученые применили этот метод к странам, граничащим с Тихим океаном, и обнаружили значительные колебания уровня приливов на отдельных пляжах. Например, в заливе Южный Таранаки в Новой Зеландии исследователи обнаружили, что уровень приливов различался менее чем на метр по всей протяженности залива в 90 км. В то же время, в районе Крайстчерча, Новая Зеландия, уровень приливов к востоку от города был на 40 см выше, чем к югу.

Другие новости науки