Океан закипает: температура поверхности достигла самого высокого уровня за всю историю (фото)

Ученые сделали зловещее открытие — глобальная температура океана достигла рекордно высокого уровня. Более того, исследователи считают, что худшее еще впереди.

Океан покрывает большую часть поверхности Земли, и теперь новые данные указывают на то, что глобальная температура океана достигла самого высокого уровня за всю историю наблюдений. Ученые отмечают, что это является тревожным признаком того, что прогнозируемое в этом году супер-Эль-Ниньо, как ожидается, может принести еще более экстремальные погодные условия по всему земному шару, пишет Daily Mail.

Климатологи только что подтвердили, что температура поверхности моря за пределами полярных регионов достигла 21,1°C в субботу, 22 августа. Отметим, что этот показатель побил предыдущий рекорд, зафиксированный в марте 2024 года — тогда температура поверхности воды достигла 21°C.

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Ранее ученые уже заявляли, что в тропической части Тихого океана развивается рекордная система Эль-Ниньо — это вызывает огромное накопление теплой воды, простирающейся в сторону Океании. Ожидается, что это рекордное погодное явление в будущем принесет невероятные штормы и наводнения в одни частях мира, а также засуху в другие.

Эль-Ниньо связан с повышением температуры морской воды в восточной части Тихого океана на 0,5°C выше долгосрочного среднего значения. Это влияет на количество осадков и среднюю температуру во всем мире. Эксперты отмечают, что это явление еще больше нагревает океан, который и так нагревается в течение многих десятилетий из-за изменения климата.

Средняя суточная температура мирового океана достигла самого высокого уровня за всю историю наблюдений Фото: Copernicus

Температура уже примерно на 2,6°C выше долгосрочного сезонного среднего значения, и эксперты говорят, что ситуация может ухудшиться. Недавние прогнозы указывают на то, что в будущем потепление Тихого океана может достичь 3°C. Более того, некоторые эксперты опасаются, что поверхность океана может стать теплее на невероятные 4°C.

Данные Службы по изменению климата Copernicus также показывают, что 22 августа 2026 года стало самым жарким днем августа для мирового океана с начала ведения наблюдений, побив предыдущий рекорд. Эксперты отмечают, что этот рекорд — еще один явный сигнал того, что климатический кризис продолжает усугубляться. Отметим, что Эль-Ниньо добавляет тепла в систему, но делает это на фоне десятилетий антропогенного потепления.

Эль-Ниньо — Южное колебание — это естественный климатический цикл, при котором жаркие годы Эль-Ниньо сменяются прохладными годами Ла-Нинья каждые два-семь лет. Известно, что в фазе Эль-Ниньо мощные ветры, обычно несущие теплую воду через Тихий океан в сторону Австралии, ослабевают или даже меняют направление. Это препятствует подъему холодных вод из глубин океана и приводит к скоплению горячей воды у поверхности у западного побережья Южной Америки.

В конечном итоге теплая вода начинает распространяться, повышая среднюю глобальную температуру и вызывая серьезные нарушения погодных условий по всему миру.

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