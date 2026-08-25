Океан закипає: температура поверхні досягла найвищого рівня за всю історію (фото)

Вчені зробили зловісне відкриття – глобальна температура океану досягла рекордно високого рівня. Ба більше, дослідники вважають, що найгірше ще попереду.

Океан покриває більшу частину Землі, і тепер нові дані вказують на те, що глобальна температура океану досягла найвищого рівня за всю історію спостережень. Вчені відзначають, що це є тривожною ознакою того, що прогнозоване цього року супер-Ель-Ніньйо, як очікується, може принести ще екстремальніші погодні умови по всій земній кулі, пише Daily Mail.

Кліматологи щойно підтвердили, що температура поверхні моря за межами полярних регіонів досягла 21,1°C у суботу, 22 серпня. Зазначимо, що цей показник побив попередній рекорд, зафіксований у березні 2024 року, тоді температура поверхні води досягла 21°C.

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Раніше вчені вже заявляли, що в тропічній частині Тихого океану розвивається рекордна система Ель-Ніньйо — це викликає величезне накопичення теплої води, що тягнеться у бік Океанії. Очікується, що це рекордне погодне явище в майбутньому принесе неймовірні шторми та повені в одні частині світу, а також посуху в інші.

Ель-Ніньйо пов'язаний з підвищенням температури морської води в східній частині Тихого океану на 0,5°C вище довгострокового середнього значення. Це впливає на кількість опадів та середню температуру у всьому світі. Експерти зазначають, що це явище ще більше нагріває океан, який і так нагрівається протягом багатьох десятиліть через зміну клімату.

Середня добова температура світового океану досягла найвищого рівня за історію спостережень Фото: засуха

Температура вже приблизно на 2,6°C вища за довгострокове сезонне середнє значення, і експерти кажуть, що ситуація може погіршитися. Останні прогнози вказують на те, що в майбутньому потепління Тихого океану може досягти 3°C. Більше того, деякі експерти побоюються, що поверхня океану може стати теплішою на 4°C.

Дані Служби зміни клімату Copernicus також показують, що 22 серпня 2026 року стало найспекотнішим днем серпня для світового океану з початку ведення спостережень, побивши попередній рекорд. Експерти зазначають, що цей рекорд є ще одним явним сигналом того, що кліматична криза продовжує посилюватися. Зазначимо, що Ель-Ніньйо додає тепла до системи, але робить це на тлі десятиліть антропогенного потепління.

Ель-Ніньйо — Південне коливання — це природний кліматичний цикл, при якому спекотні роки Ель-Ніньо змінюються прохолодними роками Ла-Нінья кожні два-сім років. Відомо, що у фазі Ель-Ніньйо потужні вітри, які зазвичай несуть теплу воду через Тихий океан у бік Австралії, слабшають або навіть змінюють напрямок. Це перешкоджає підйому холодних вод із глибин океану і призводить до накопичення гарячої води біля поверхні західного узбережжя Південної Америки.

Зрештою, тепла вода починає поширюватися, підвищуючи середню глобальну температуру і викликаючи серйозні порушення погодних умов по всьому світу.

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