Катастрофи не уникнути: підвищення рівня моря буде набагато гіршим, ніж вважалося раніше

Дослідники виявили, що підвищення рівня моря може бути набагато гіршим, ніж вважалося раніше. Супутникові знімки показали, що рівень припливів може змінюватися майже на метр у межах однієї бухти.

Протягом останніх десятиліть вчені не втомлюються повторювати, що Земля вже зіткнулася з кліматичною кризою, наслідки якої, ймовірно, стануть катастрофічними для людей і планети, якщо нам не вдасться скоротити викиди парникових газів найближчим часом. Одним із наслідків кліматичної кризи, схоже, стане підвищення рівня моря — якщо льодовики планети зникнуть, рівень океану може піднятися на неймовірні 3 метри, пише Daily Mail.

Однак це ще не все: підвищення рівня моря може виявитися навіть гіршим, ніж вважалося раніше, для деяких прибережних населених пунктів, яким не пощастило, оскільки вчені виявили значні відмінності в місцевих припливах. Супутникові знімки показали, що рівень припливів може змінюватися майже на метр по всій довжині однієї бухти.

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За словами співавтора дослідження, доктора Томаса Монахана з Оксфордського університету, це означає, що деякі ділянки узбережжя піддаються набагато більшому ризику прибережних повеней, проникнення солоної води та розливів забруднюючих речовин, ніж їхні найближчі сусіди. Автори дійшли висновку, що основною проблемою вздовж узбережжя є повені, які, як вважається, можуть посилюватися океанічними припливами.

З огляду на різкі коливання припливів на коротких відстанях, це означає, що під час одного й того самого шторму два сусідні місця можуть мати дуже різні рівні затоплення. Автори вважають, що під час проектування майбутньої прибережної інфраструктури врахування цих локальних варіацій матиме вирішальне значення для забезпечення безпеки населених пунктів.

Зазначимо, що дослідження було опубліковано незабаром після оприлюднення доповіді Американського метеорологічного товариства, в якій йдеться про те, що рівень моря на Землі піднімається до рекордних висот через зміни клімату.

Дані свідчать про те, що глобальний рівень моря досяг рекордної позначки 14 років поспіль, перевищивши середній показник 1993 року, коли розпочалися супутникові вимірювання, приблизно на 111 міліметрів.

Автори нового дослідження зазначають, що розуміння рівня припливів має вирішальне значення для моделювання ризику прибережних повеней, оскільки ці природні закономірності можуть поєднуватися з іншими факторами, спричиняючи комплексні повені.

За словами співавтора дослідження, доктора Майкла Харт-Девіса, якщо під час шторму спостерігається високий приплив, ймовірність повені зростає, тоді як зворотна ситуація може пом’якшити наслідки шторму. Однак сьогодні ми все ще занадто мало знаємо про те, як змінюються припливи та відпливи.

Щоб отримати більш чітке уявлення про те, як припливи насправді впливають на узбережжя, вчені розробили нову методику, що використовує зображення, отримані з супутників. На основі сотень спостережень за останні 40 років вчені створили детальну картину підвищення рівня моря, точність якої становить усього 100 метрів.

Далі вчені застосували цей метод до країн, що межують із Тихим океаном, і виявили значні коливання рівня припливів на окремих пляжах. Наприклад, у затоці Південний Таранакі в Новій Зеландії дослідники виявили, що рівень припливів відрізнявся менш ніж на метр по всій довжині затоки, яка становить 90 км. Водночас у районі Крайстчерча (Нова Зеландія) рівень припливів на схід від міста був на 40 см вищим, ніж на півдні.

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