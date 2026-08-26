Найбезпечніше місце: де шукати притулок, якщо на Землі розгориться справжнє пекло

У разі будь-якої катастрофічної події жодне місце на планеті не буде цілком безпечним, проте вчені вважають, що одне місце все ж буде безпечнішим за інші.

Іноді здається, що катастрофічним подіям, з якими стикається людство як вид, немає кінця: ядерний апокаліпсис, зміна клімату, пандемії, штучний інтелект, супервулкани тощо. Але якщо на Землі справді розгориться справжнє пекло і станеться якась безпрецедентна глобальна катастрофа, чи зможемо ми знайти безпечний притулок? У вчених, схоже, є відповідь, пише Science Alert.

У першому в своєму роді дослідженні, опублікованому в журналі Global Challenges, вчені зосередилися на пошуку найбезпечніших місць на планеті, де люди могли б пережити апокаліпсис.

За словами автора дослідження, еколога Флоріана Ульріха Джена з Університету Хагена в Німеччині, коли йдеться про глобальну катастрофу, Австралія, ймовірно, є найстійкішим місцем на планеті. Втім, є нюанси: навіть Австралія не повністю захищена від глобальних катастрофічних ризиків — по суті, це найбезпечніше з усіх небезпечних місць на планеті.

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У ході дослідження Джен разом із колегами проаналізували наукову літературу, присвячену глобальним катастрофічним ризикам, оцінивши сотні досліджень та звітів про наслідки таких катастроф, як зіткнення астероїдів із Землею, виверження вулканів, масштабні кібератаки, загрози захворювань тощо.

Вчені дійшли висновку, що глобальні катастрофічні ризики можна розділити на три основні типи:

сценарії різкого зменшення сонячного світла — події, що раптово блокують сонячне світло внаслідок вивержень вулканів, ядерних зим або хмар (наприклад, виверження вулканів); глобальні катастрофічні втрати інфраструктури, що порушують роботу соціальних систем — простими словами, збої в електропостачанні, транспорті та виробництві харчових продуктів (наприклад, магнітні бурі, кібератаки, пандемії тощо); глобальний катастрофічний ризик — великі біологічні небезпеки, як природні, так і техногенні, що призводять до масових жертв та серйозних соціальних потрясінь у континентальному та глобальному масштабах.

Крім того, команда також проаналізувала дослідження щодо стійкості різних країн. Виявилося, що країни є більш стійкими до глобальних катастрофічних ризиків, якщо вони:

демократичні;

багаті;

з меншим рівнем нерівності;

з великою промисловою базою з високим рівнем державного впливу;

розташовані у віддалених місцях — наприклад, на великих островах;

мають вищий рівень децентралізації та різноманітності;

не сильно залежать від торгівлі або мають географічно близьких торговельних партнерів.

Враховуючи всі ці фактори, вчені дійшли висновку, що саме Австралія є найбезпечнішим місцем під час глобальної катастрофи на Землі. Автори стверджують, що країна вирізняється завдяки своїй географічній ізоляції, виробництву продуктів харчування, запасам викопного палива та промисловому потенціалу, а також низці інших факторів. Втім, вчені підкреслюють, що загалом на Землі немає жодного регіону, який би мав повну стійкість. По суті, Австралія — найбезпечніше місце серед усіх небезпечних.

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