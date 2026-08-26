Самое безопасное место: где искать убежище, если на Земле разразится настоящий ад

В случае какого-либо катастрофического события ни одно место на планете не будет полностью безопасным, однако ученые считают, что одно место все же будет безопаснее других.

Порой кажется, что катастрофическим событиям, с которыми сталкивается человечество как вид, нет конца: ядерный апокалипсис, изменение климата, пандемии, искусственный интеллект, супервулканы и прочее. Но если на Земле действительно разразится настоящий ад и произойдет какая-то беспрецедентная глобальная катастрофа, сможем ли мы найти безопасное убежище? У ученых, похоже, есть ответ, пишет Science Alert.

В первом в своем роде исследовании, опубликованном в журнале Global Challenges, ученые сосредоточились на поиске самых безопасных мест на планете, где люди смогли бы пережить апокалипсис.

По словам автора исследования, эколога Флориана Ульрих Джена из Университета Хагена в Германии, когда речь идет о глобальной катастрофе, Австралия, вероятно, является самым устойчивым местом на планете. Впрочем, есть нюансы: даже Австралия не полностью защищена от глобальных катастрофических рисков — по сути, это наиболее безопасное из всех небезопасных мест на планете.

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В ходе исследования Джен с коллегами проанализировали научную литературу, связанную с глобальными катастрофическими рисками, оценив сотни исследований и отчетов о последствиях таких катастроф, как столкновения астероидов с Землей, извержения вулканов, крупномасштабные кибератаки, угрозы заболеваний и прочее.

Ученые пришли к выводу, что глобальные катастрофические риски можно разделить на три основные типа:

сценарии резкого уменьшения солнечного света — события, внезапно блокирующие солнечный свет из-за извержений вулканов, ядерных зим или облаков (например, извержения вулканов); глобальные катастрофические потери инфраструктуры, нарушающие работу социальных систем — простыми словами, сбои в электроснабжении, транспорте и производстве продуктов питания (например, магнитные бури, кибератаки, пандемии и прочее); глобальный катастрофический риск — крупные биологические опасности, как природные, так и техногенные, которые приводят к массовым жертвам и серьезным социальным потрясениям в континентальном и глобальном масштабах.

Кроме этого, команда также изучила исследования устойчивости различных стран. Оказалось, что страны более устойчивы к глобальным катастрофическим рискам, если они:

демократические;

богатые;

с меньшим уровнем неравенства;

с большой промышленной базой с высоким государственным влиянием;

расположены в отдаленных местах — например, на больших островах;

имеют более высокую децентрализацию и разнообразие;

не сильно зависят от торговли или имеют географически близких торговых партнеров.

Учитывая все эти факторы, ученые пришли к выводу, что именно Австралия является наиболее безопасным местом во время глобальной катастрофы на Земле. Авторы утверждают, что страна выделяется благодаря своей географической изоляции, производству продуктов питания, запасам ископаемого топлива и промышленному потенциалу, а также ряду других факторов. Впрочем, ученые подчеркивают, что в целом на Земле нет ни одного региона, обладающего полной устойчивостью. По сути, Австралия — наиболее безопасное место из всех небезопасных.

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