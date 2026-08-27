Животное, хранящее секрет долголетия, производит духи: запах позволяет управлять колонией

Голые Землекопы — удивительные животные, которые известны своим странным видом и невероятным долголетием. Теперь ученые раскрыли еще один секрет этих животных.

За 4,5 миллиарда лет истории наша планета успела стать домом для невероятного количества видов — некоторые из них не перестают удивлять ученых. Например, голые землекопы, которые уже известны своим исключительным долголетием, но теперь ученые обнаружили еще одну особенность вида, пишет Popular Science.

Предыдущие исследования уже показали, что голые землекопы почти невосприимчивы к боли, а также, почти невосприимчивы к раку. Кроме того, они загадочно хладнокровны и, как считают некоторые, таят в себе секрет невероятного долголетия. Ученые также обнаружили, что голые землекопы почти не нуждаются в кислороде.

Відео дня

Известно, что голые землекопы живут в эусоциальных коллективах, больше похожих на муравьев и пчел, чем на других млекопитающих. Исследования также показали, что смерть королевы колонии заставляет самок вступать в ожесточенные битвы за доминирование.

По словам ученых, в колониях голых землекопов существует иерархия, которая приблизительно соответствует размеру тела, где только самые крупные самки имеют шанс стать королевой — при этом лишь королева во всей колонии может размножаться.

Исследования показывают, что королева проводит время, рожая детеныщей, которые впоследствии становятся рабочими, добытчиками, бойцами или самцами для размножения. Пока королева размножается с постоянной скоростью, все остальные самки в ее колонии будут полностью бесплодны. Однако, если с королевой что-то случится, оставшиеся крупные самки начинают размножаться и драться, пока одна из них не одержит победу и не взойдет на трон.

Ученые уже знали, что присутствие королевы препятствует размножению других самок голых землекопов, но не были уверены, что именно. Новое исследование утверждает, что нашло ответ: королева распространяет свой запах повсюду.

Изучая многочисленные химические соединения, которые производят голые землекопы, ученые обнаружили, что изопропилмиристат распространен среди королев и только среди королев. Это соединение используется во многих косметических средствах и обычно считается незаметным для человеческого обоняния, хотя исследователи заметили, что это может быть не совсем так. Согласно новому исследованию, у голых землекопов оно способно подавлять фертильность, так что королева остается единственной размножающейся самкой в колонии.

Другие новости науки