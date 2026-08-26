Золотые деревья из "Властелина колец" найдены у берегов Коста-Рики: растут из "живых игл" (видео)

Ученые продолжают исследовать океан, и на этот раз им удалось открыть нечто особенное — новый вид, названный в честь "Властелина колец".

Океан огромен и покрывает большую часть поверхности планеты, а погружение в его глубины всегда сопряжено с сюрпризами. Во время предыдущих исследований ученым посчастливилось встретить большеплавникового кальмара и рыбу с прозрачной головой, но теперь они заметили нечто еще более неожиданное — лес золотых коралловых деревьев, пишет IFLScience.

Открытие было сделано во время погружений у побережья Коста-Рики. Во время экспедиции по исследованию подводных гор ученые наткнулись на нечто особенное: кораллы были обнаружены на глубине от 360 до 529 метров под поверхностью Тихого океана. Ученые также собрали образцы кораллов, чтобы подробнее изучить их на поверхности.

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По словам ведущего автора исследования Одалиски Бриди из Университета Коста-Рики, впервые им с коллегами удалось обнаружить сад восьмилучевых кораллов еще в 2019 году — ученые были впечатлены красотой этого ландшафта. Позже им удалось подробнее изучить образцы и описать новый вид, получивший название Laurinque elenya, означает "золотое дерево" на эльфийском языке, который описан в книге Дж. Р. Р. Толкина.

Отметим, что область глубиной более 200 метров определяется как глубоководный океан — она покрывает около 66% поверхности планеты и является домом для самых странных видов в мире. Район, где были собраны кораллы, был покрыт офиурами, из-за чего кораллы выглядели как золотые деревья, поднимающиеся из морского дна.

Образцы были собраны в четырех разных местах, как на тихоокеанском побережье Коста-Рики, так и к юго-западу от Национального парка острова Кокос. Далее кораллы были сохранены живыми для последующего анализа, а их характеристики изучались по образцам и фото. Три образца также были взяты для генетического анализа — результаты показали, что они не соответствуют ни одному из известных на сегодня видов.

Таким образом, ученые пришли к выводу, что им удалось обнаружить и описать совершенно новый вид, получивший название Laurinque elenya. Авторы отмечают, что золотые восьмилучевые сады на полях офиур напоминают мистический мир эльфов, где они говорили на квенья, своем древнем языке.

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