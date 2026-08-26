Золоті дерева з "Володаря кілець" знайдені біля берегів Коста-Рики: ростуть із "живих голок" (відео)

Вчені продовжують досліджувати океан, і цього разу їм вдалося відкрити щось особливе — новий вид, названий на честь "Володаря перснів".

Океан величезний і покриває більшу частину поверхні планети, а занурення в його глибини завжди супроводжується несподіванками. Під час попередніх досліджень вченим пощастило зустріти багатоплавникового кальмара та рибу з прозорою головою, але тепер вони помітили щось ще більш несподіване — ліс золотих коралових дерев, пише IFLScience.

Це відкриття було зроблено під час занурень біля узбережжя Коста-Рики. Під час експедиції з дослідження підводних гір вчені натрапили на щось особливе: корали були виявлені на глибині від 360 до 529 метрів під поверхнею Тихого океану. Вчені також зібрали зразки коралів, щоб детальніше вивчити їх на поверхні.

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За словами провідної авторки дослідження Одаліски Бріді з Університету Коста-Рики, вперше їй та її колегам вдалося виявити колонію восьмипроменевих коралів ще у 2019 році — вчені були вражені красою цього ландшафту. Пізніше їм вдалося детальніше дослідити зразки та описати новий вид, який отримав назву Laurinque elenya, що означає "золоте дерево" ельфійською мовою, описаною в книзі Дж. Р. Р. Толкіна.

Зазначимо, що область глибиною понад 200 метрів визначається як глибоководний океан — вона охоплює близько 66 % поверхні планети і є домівкою для найдивніших видів у світі. Район, де були зібрані корали, був вкритий офіурами, через що корали виглядали як золоті дерева, що піднімаються з морського дна.

Зразки було зібрано в чотирьох різних місцях: як на тихоокеанському узбережжі Коста-Рики, так і на південний захід від Національного парку острова Кокос. Далі корали були збережені в живому стані для подальшого аналізу, а їхні характеристики вивчалися за зразками та фотографіями. Три зразки також було взято для генетичного аналізу — результати показали, що вони не відповідають жодному з відомих на сьогодні видів.

Таким чином, вчені дійшли висновку, що їм вдалося виявити й описати абсолютно новий вид, який отримав назву Laurinque elenya. Автори зазначають, що золоті восьмипроменеві сади на полях офіур нагадують містичний світ ельфів, де вони розмовляли квенья, своєю давньою мовою.

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