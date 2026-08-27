Крупнейший в мире скат вышел на охоту: гиганта заметили у одного из самых оживленных пляжей (видео)

Исследователи заметили гигантского ската-манта, проплывающего у побережья одного из самых оживленных пляжей — рядом с ним плыла другая рыба.

Департамент охраны окружающей среды штата Нью-Йорк опубликовал видео, которое запечатлело величественное существо рядом с другой рыбой, плывущей рядом. Речь идет о гигантском океаническом скате, которого запечатлели у одного из самых популярных в мире пляжей — у побережья Лонг-Айленда, штат Нью-Йорк, пишет Daily Mail.

Океанические скаты-манты — гигантские хищники, размах крыльев которых может достигать почти 8 метров в длину, а их вес может быть более 1800 килограммов. По словам ученых, на опубликованном видео показан океанический скат-манта, кормящийся у берега.

По словам ученых, скаты-манты — фильтраторы, которые потребляют большое количество зоопланктона ближе к берегу, а в более глубоких водах могут добывать рыбу среднего размера. Известно, что скаты-манты обитают в тропических, субтропических и умеренных океанах и проводят большую часть своей жизни в открытом море. Впрочем, порой, по данным Департамента охраны окружающей среды штата Нью-Йорка, скаты заплывают в воды Нью-Йорка в теплые месяцы.

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Отметим, что в 2018 году скаты были внесены в список видов, находящихся под угрозой исчезновения, после того, как люди почти полностью истребили популяцию вида. Причиной чрезмерного вылова стала ценность жаберных пластин, используемых в международной торговле и традиционной медицине.

Джонс-Бич — один из самых оживленных пляжей в США, ежегодно принимающий около шести миллионов посетителей. Сотрудники департамента опубликовали видео в середине августа, но не уточнил, когда именно животное заметили у побережья.

Исследователи отмечают, что соратником ската на видео, вероятно, является акула, впрочем, это могла быть и другая рыба. Известно, что акулы часто путешествуют вместе с мантами, но также известны некоторые случаи, когда акулы используют скатов, чтобы поцарапать свою кожу, или когда крупные акулы охотятся на животных. Мелкие рыбы, такие как рыба-присоска, часто путешествуют с мантами, используя их в качестве убежища или способа добычи пищи.

Встреча с гигантскими мантами считается невероятно редким событием, поскольку большинство региональных групп насчитываю всего от 600 до 2000 особей. Их жизнь в открытом океане, одиночный образ жизни и медленные темпы размножения делают их исключительно уязвимыми для чрезмерного вылова и случайного запутывания в сетях.

Сегодня манты находятся под угрозой исчезновения из-за загрязнения и рыболовства. Впрочем, их собственная биология также играет против них. Предыдущие исследования уже показали, что самки мант достигают половой зрелости лишь в возрасте 8 или 10 лет, а также производят на свет лишь 1-2 детенышей примерно раз в два года. Беременность может длиться до 13 месяцев, хотя в дикой природе ни разу не наблюдалось детенышей мант.

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