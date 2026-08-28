Отголоски наводнения в Непале: самый опасный вулкан США однажды приведет к катастрофе

Исследователи опасаются, что один из самых опасных вулканов Америки однажды может вызвать катастрофу, напоминающую цунами, наводнение и оползень, опустошившие Непал.

Гора Рейнир расположен в Вашингтоне и является действующим стратовулканом, покрытый льдом. Его склоны покрыты льдом и могут без предупреждения обрушивать смертоносные потоки грязи и мусора — в зоне риска, по словам ученых, находится более 3,3 миллиона человек, пишет Daily Mail.

Исследования показывают, что более 60 000 местных жителей проживают в зоне повышенного риска лахаров вулкана — простыми словами, в зоне, где быстро движущиеся потоки воды, камней, грязи и обломков ведут себя как мокрый бетон, сметая все на своем пути в течение 15 минут — это происходит независимо от извержения вулкана.

Теперь ученые предупреждают, что оползни, сильные дожди, таяние ледников и даже небольшие землетрясения могут дестабилизировать часть горы Рейнир. Ожидается, что это приведет к смертоносному каскаду в окружающей речной долине.

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Учитывая все эти факторы, эксперты Геологической службы США (USGS) пришли к выводу, что гора Рейнир является одним из наиболее опасных вулканов Америки. При этом последнее извержение вулкана было зафиксировано значительно более 1000 лет назад.

Исследователи отмечают, наводнение в Непале, в результате которого погибли десятки человек, а около 1500, из них 56 украинцев, до сих пор считаются пропавшими без вести, стали мрачным предупреждением для человечества. Теперь ученые отмечают, что подобное разрушение может произойти на северо-западе Тихоокеанского региона в любой момент.

Предполагается, что причиной стихийного бедствия в Непале стал прорыв ледникового озера, в результате которого огромная глыба льда шириной около 600 метров обрушилась с высоты около 320 метров в долину реки Лхенде Кхола вдоль границы Непала и Тибета. Гигантский ледяной обломок, смешавшись с водой, камнями и обломками, вызвал внезапный и мощный поток мутной воды, который хлынул в реку Бхоте Коши, опустошив район Расува в Непале.

По данным Геологической службы США, сегодня вулкан Рейнир не готов к извержению и в настоящее время не наблюдается никаких признаков потенциального извержения. Однако ученые предупреждают, что разрушительный лахар, вероятно, может произойти без какого-либо предупреждения, сославшись на грязевой поток Электрон 1500 года нашей эры, вызванный оползнем на западном склоне вулкана. Тогда ученые не обнаружили никаких признаков вулканического извержения.

Отметим, что в 1998 году Геологическая служба США установила на вулкане систему обнаружения и предупреждения о селевых потоках, использующую датчики, закопанные в землю. Также датчики были установлены вдоль ключевых речных долин, которые улавливают вибрации приближающегося селевого потока и автоматически оповещают центры экстренной помощи.

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