Названы причины внезапного наводнения в Непале: подобные катастрофы будут происходить чаще (фото)

Исследователи обвиняют изменение климата во внезапном наводнении в Непале и предупреждают, что подобные события, вероятно, будут происходить значительно чаще.

В результате наводнения в Непале погибли сотни людей, а еще 1500 считаются пропавшими без вести, среди них есть и украинцы. По данным Министерства иностранных дел Украины, количество без вести пропавших среди украинцев достигло 56 человек. Изначально Геологическая служба США (USGS) первоначально сообщила о событии как о землетрясении магнитудой 4,4. Но позже было подтверждено, что причиной стал прорыв ледникового озера, пишет Daily Mail.

Известно, что в результате этого разрушительного события высота бурных потоков воды достигла невероятных 200 метров, а причиной стало обрушение ледника. Хотя ученые все еще изучают точные причины катастрофы, доктор Ваутер Буйтаерт, доцент кафедры гидрологии и водных ресурсов Имперского колледжа Лондона, утверждает, что виной всему изменение климата.

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Отметим, что наводнения в Непале и Тибете произошли всего через месяц после того, как ученые опубликовали результаты другого зловещего исследования: глобальное потепление может спровоцировать обрушение ледников в регионе. По сути, то, что произошло в Непале и Тибете — яркий пример событий, которые вызываются изменением климата.

Причиной наводнения стал прорыв ледникового озера Фото: Google Earth

Предыдущие исследования уже показали, что глобальное потепление уменьшает ледники, что повышает вероятность их разрушения. Деградация земель из-за участившихся лесных пожаров, экстремальных погодных условий и нерационального землепользования дестабилизирует склоны долин и приводит к перемещению горных пород и осадочных пород. Увы, в горных районах с крутыми склонами и узкими долинами это создает идеальные условия для возникновения подобных катастроф.

Исследование, проведенное командой из Катмандуского университета, показало, что в Гималайском регионе темпы потепления превышают средние по миру, что усиливает связанные с климатом опасности и связанные с ними потери. Все это способствует таянию ледников и увеличивает риск прорыва ледниковых озер.

Гляциолог и полярный инженер из Университета Саншайн-Кост, доктор Адриан Маккаллум также согласен с тем, что причиной наводнения в Непале, вероятно, действительно является изменение климата. Впрочем, эксперт признает, что нам еще предстоит полностью оценить ситуацию, но эти наводнения, вероятно, вызваны прорывами ледниковых озер. Более того, подобные прорывы становятся все более распространенными в альпийских регионах по всему миру по мере изменения климата.

1500 человек считаются пропавшими без вести в результате наводнения Фото: X (Twitter)

В то же время климатолог из Британской антарктической службы, доктор Элла Гилберт, объясняет, что глобальное потепление дестабилизирует ледники во всем регионе. Ученые пока не знают, каковы связи с изменением климата, но уже известно, что потепление климата дестабилизирует ледники в Гималаях. Куда тревожнее то, что темпы их потери удвоились с 2000 года

Когда стабильность ледников подрывается, могут происходить внезапные обрушения, приводящие к ужасным инцидентам, подобным этому. Горные ледники во всем мире находятся под угрозой из-за потепления климата, особенно те, что расположены в тропических регионах. Проще говоря, ученые отмечают, что чем выше глобальная температура планеты, тем больше риск внезапного и разрушительного обрушения.

Эксперты также отмечают, что Непал крайне уязвим к изменению климата по целому ряду причин, в том числе:

сложный рельеф;

хрупкая экосистема;

ограниченные способности адаптироваться.

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