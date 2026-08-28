Названо причини раптової повені у Непалі: подібні катастрофи траплятимуться частіше (фото)

Дослідники звинувачують зміну клімату у раптовій повені у Непалі та попереджають, що подібні події, ймовірно, відбуватимуться значно частіше.

Внаслідок повені у Непалі загинули сотні людей, а ще 1500 вважаються зниклими безвісти, серед них є й українці. За даними Міністерства закордонних справ України, кількість зниклих безвісти серед українців сягнула 56 осіб. Спочатку Геологічна служба США (USGS) повідомила про подію як про землетрус магнітудою 4,4. Але пізніше було підтверджено, що причиною став прорив льодовикового озера, пише Daily Mail.

Відомо, що внаслідок цієї руйнівної події висота бурхливих потоків води сягнула неймовірних 200 метрів, а причиною стало обвалення льодовика. Хоча вчені досі вивчають точні причини катастрофи, доктор Ваутер Буйтаерт, доцент кафедри гідрології та водних ресурсів Імперського коледжу Лондона, стверджує, що виною всьому є зміна клімату.

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Зазначимо, що повені у Непалі та Тибеті сталися лише через місяць після того, як вчені опублікували результати іншого тривожного дослідження: глобальне потепління може спровокувати обвал льодовиків у цьому регіоні. По суті, те, що сталося у Непалі та Тибеті, — яскравий приклад подій, спричинених зміною клімату.

Причиною повені став прорив льодовикового озера Фото: Google Earth

Попередні дослідження вже показали, що глобальне потепління призводить до зменшення льодовиків, що підвищує ймовірність їхнього руйнування. Деградація земель через часті лісові пожежі, екстремальні погодні умови та нераціональне землекористування дестабілізує схили долин і призводить до переміщення гірських порід та осадових порід. На жаль, у гірських районах із крутими схилами та вузькими долинами це створює ідеальні умови для виникнення подібних катастроф.

Дослідження, проведене командою з Катмандуського університету, показало, що в Гімалайському регіоні темпи потепління перевищують середні показники по світу, що посилює кліматичні ризики та пов’язані з ними втрати. Все це сприяє таненню льодовиків і збільшує ризик прориву льодовикових озер.

Гляціолог та полярний інженер з Університету Саншайн-Кост, доктор Адріан Маккаллум, також погоджується з тим, що причиною повені в Непалі, ймовірно, дійсно є зміна клімату. Втім, експерт визнає, що нам ще належить повністю оцінити ситуацію, але ці повені, ймовірно, спричинені проривами льодовикових озер. Більше того, подібні прориви стають дедалі поширенішими в альпійських регіонах у всьому світі у міру зміни клімату.

1500 осіб вважаються зниклими безвісти внаслідок повені Фото: X (Twitter)

Водночас кліматологиня із Британської антарктичної служби, докторка Елла Гілберт, пояснює, що глобальне потепління дестабілізує льодовики в усьому регіоні. Вчені поки що не знають, який зв’язок із зміною клімату, але вже відомо, що потепління клімату дестабілізує льодовики в Гімалаях. Набагато тривожнішим є те, що темпи їхньої втрати подвоїлися з 2000 року

Коли стабільність льодовиків порушується, можуть відбуватися раптові обвали, що призводять до жахливих інцидентів, подібних до цього. Гірські льодовики в усьому світі перебувають під загрозою через потепління клімату, особливо ті, що розташовані в тропічних регіонах. Простіше кажучи, вчені зазначають, що чим вища глобальна температура планети, тим більший ризик раптового й руйнівного обвалу.

Експерти також зазначають, що Непал є вкрай вразливим до зміни клімату з цілої низки причин, зокрема:

складний рельєф;

крихка екосистема;

обмежені можливості адаптації.

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