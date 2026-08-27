Нова загроза для Європи: люди страждають від токсичних речовин, заборонених 20 років тому

Нещодавнє дослідження показує, що хімічні токсичні речовини, заборонені два десятиліття тому, досі забруднюють опади та ґрунти по всій Європі й впливають на людей.

У новому дослідженні, результати якого опубліковано в журналі Environmental Research, вчені зробили тривожне відкриття: токсичні вогнестійкі сполуки, заборонені два десятиліття тому, продовжують забруднювати опади та ґрунти по всій Європі. Однак найбільше вчених турбує їхня стійкість у харчових ланцюгах та в приміщеннях, коли йдеться про вплив на людину, пише Science Alert.

Однак найбільше вчених турбує стійкість цих хімічних речовин у харчових ланцюгах та у приміщеннях, коли йдеться про вплив на людину. Зазначимо, що мова йде про полібромовані дифенілові ефіри, які колись були популярними завдяки своїм вогнестійким властивостям.

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У минулому ці речовини додавали до будівельних матеріалів, електроніки, автомобілів, літаків, меблів, текстилю та наповнювачів — простіше кажучи, майже до всього, що могло загорітися. Речовини досить добре справлялися зі своїм завданням, але в 1990-х роках почала проявлятися їхня здатність накопичуватися в природі — зокрема, й в організмі людини.

Нове дослідження було проведено у Швеції й виявило наявність полібромованих дифенілових ефірів у грудному молоці людини. Статистика свідчить, що концентрація токсичних речовин швидко зростала у період з 1972 по 1997 рік. Дослідження, проведене в США у 2002 році, виявило ще вищі рівні забруднення.

У результаті токсичні речовини були заборонені в більшості країн світу, зокрема в США та Європі, на початку 2000-х років. Однак, окрім наявності цих речовин у людському організмі та навколишньому середовищі, їхній фактичний вплив на здоров’я досі залишається малодослідженим. Більша частина знань про ці токсичні речовини отримана з невеликих досліджень на тваринах у лабораторіях або з обсерваційних досліджень на людях. Зазначимо, що подібні дослідження можуть виявити лише статистичні зв’язки, але не причинно-наслідковий зв’язок.

Водночас результати досліджень виявилися досить тривожними:

зв’язок із раком печінки, щитовидної залози та молочної залози;

проблеми з репродуктивним здоров’ям.

У новій роботі вчені оцінили рівень забруднення цими хімічними речовинами по всій Європі. Результати виявилися невтішними: токсичні речовини зберігаються в навколишньому середовищі Європи — від офісів в Іспанії до віддалених альпійських снігів у Словаччині.

Концентрації забруднюючих речовин на відкритому повітрі, як правило, були значно нижчими, ніж у приміщеннях, і, що не дивно, найбільша концентрація спостерігалася в місцях з найінтенсивнішою промисловою діяльністю: містах, заводах, звалищах.

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