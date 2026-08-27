Їх не бачили останні 200 років: у Центральній Азії народилося перше лоша коня Пржевальського
Два століття тому дикі коні Пржевальського зникли зі степів Центральної Азії, але тепер, схоже, вони повернулися до звичного середовища проживання.
Ще зовсім недавно кінь Пржевальського вважався вимерлим у дикій природі. Причиною зникнення виду стала діяльність людини, втрата середовища проживання та деградація навколишнього середовища — внаслідок чого дикі коні Пржевальського буквально зникли зі степів Центральної Азії приблизно в середині 20 століття. Але тепер, майже через 200 років, вид, схоже, повертається додому, пише IFLScience.
Дослідники заявляють, що вперше за 200 років у степах Центрального Казахстану народилося лоша коня Пржевальського. Потомство народилося у 7-річної матері на прізвисько Тесса, яка була однією з перших семи коней Пржевальського, доставлених до Казахстану з Празького та Бердинського зоопарків у 2024 році.
Тепер, після двох років акліматизації, самка народила лоша 22 серпня 2026 року в Центрі реінтродукції диких копитних "Алібі", розташованому на території Державного природного заповідника Алтин-Дала в Центральному Казахстані.
За словами координатора проєкту Асоціації зі збереження біорізноманіття Казахстану Альберта Салемгареєва, для всієї команди поява лошатка — надзвичайно емоційний та особливий момент. Дослідники також зазначили, що поява лошати разом із матір’ю у степах Центральної Азії є справді дивовижним моментом.
Дослідники зазначають, що лоша та новоспечена мати почуваються добре. Малюк уже відлучається від грудей, але при цьому достатньо впевнений у собі, щоб самостійно досліджувати околиці. Зазначимо, що у лошатка поки що немає імені, але Комітет з лісового господарства та охорони дикої природи Казахстану сподівається визначитися з ним найближчим часом.
До речі, коні Пржевальського вважаються останніми у світі справді дикими конями, оскільки вони ніколи не були повністю одомашнені людьми. Вид отримав свою назву на честь Миколи Пржевальського — дослідника, який уперше виявив цю конячку в 1881 році, почувши розповіді про її існування.
Нещодавнє народження лошати є частиною більш широких міжнародних зусиль, спрямованих на відновлення популяції коня Пржевальського в його природному ареалі в Центральній Азії, а також у деяких регіонах Європи, які набирають обертів з 90-х років.
Значна частина ініціативи передбачає розміщення коней, народжених у зоопарках, у природоохоронних районах Монголії, Китаю та низки інших країн. Монголія є лідером у цьому напрямку, маючи близько 387 коней Пржевальського, народжених у місцевих зоопарках. До речі, окрема популяція також процвітає на території України — у Чорнобилі.
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