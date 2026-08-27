Их не видели последние 200 лет: первый жеребенок лошади Пржевальского родился в Центральной Азии

Два столетия тому дикие лошади Пржевальского исчезли из степей Центральной Азии, но теперь, похоже, они вернулись в привычную среду обитания.

Еще совсем недавно лошадь Пржевальского считалась вымершей в дикой природе. Причиной исчезновения вида стала человеческая деятельность, потеря среды обитания и деградация окружающей среды — в результате дикие лошади Пржевальского буквально исчезли из степей Центральной Азии примерно в середине 20 века. Но теперь, почти 200 лет спустя, вид, похоже возвращается домой, пишет IFLScience.

Исследователи заявляют, что впервые за 200 лет в степях Уентрального Казахстана родился жеребенок лошади Пржевальского. Потомство появилось у 7-летней матери по кличке Тесса, которая была одной из первых семи лошадей Пржевальского, доставленных в Казахстан из Пражского и Бердинского зоопарка в 2024 году.

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Теперь, после двух лет акклиматизации самка родила жеребенка 22 августа 2026 года в Центре реинтродукции диких копытных "Алиби", расположенном на территории Государственного природного заповедника Алтын-Дала в Центральном Казахстане.

По словам координатора проекта Ассоциации по сохранению биоразнообразия Казахстана Альберта Салемгареева, для всей команды появление жеребенка — невероятно эмоциональный и особенный момент. Исследователи также отметили, что появление жеребенка с матерью в степях Центральной Азии является поистине удивительным моментом.

Мать и новрожденный жеребенок Фото: ACBK/Association for the Conservation of Biodiversity of Kazakhstan

Исследователи отмечают, что жеребенок и новоиспеченная мать чувствуют себя хорошо. Малыш уже отлучается от груди, но при этом достаточно уверен в себе, чтобы самостоятельно исследовать окрестности. Отметим, что у жеребенка пока нет имени, но Комитет по лесному хозяйству и охране дикой природы Казахстана надеется определиться с ним в ближайшее время.

К слову, лошади Пржевальского считаются последними в мире по-настоящему дикими лошадьми, поскольку они икогда не были полностью одомашнены людьми. Вид получил свое название в честь Николая Пржевальского — исследователя, который впервые обнаружил лошадь в 1881 году, услышав рассказы о ее существовании.

Недавнее рождение жеребенка является частью более широких международных усилий по восстановлению популяции лошади Пржевальского в ее естественном ареале в Центральной Азии, а также некоторых частях Европы, которые набирают обороты с 90-х годов.

Значительная часть инициативы включает в себя размещение лошадей, рожденных в зоопарках, в охраняемых районах Монголии, Китая и ряда других стран. Монголия лидирует в этом направлении, имея около 387 лошадей Пржевальского, рожденных в местных зоопарках. К слову, отдельная популяция также процветает на территории Украины — в Чернобыле.

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