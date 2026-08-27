Новая угроза для Европы: люди страдают от токсичных веществ, запрещенных 20 лет назад

Недавнее исследование показывает, что химические токсичные вещества, запрещенные два десятилетия назад, все еще продолжают загрязнять осадки и почвы по всей Европе, воздействуют на людей.

В новом исследовании, результаты которого опубликованы в журнале Environmental Research, ученые сделали тревожное открытие: токсичные огнестойкие соединения, запрещенные два десятилетия назад, продолжают загрязнять осадки и почвы по всей Европе. Однако больше всего ученых беспокоит их стойкость в пищевых цепях и в помещениях, когда речь идет о воздействии на человека, пишет Science Alert.

Однако больше всего ученых беспокоит стойкость этих химических веществ в пищевых цепях и в помещениях, когда речь идет о воздействии на человека. Отметим, что речь идет о полибромированных дифениловых эфирах, которые когда-то были популярны благодаря своим огнестойким свойствам.

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Эти вещества в прошлом добавляли в строительные материалы, электронику, автомобили, самолеты, мебель, текстиль и наполнители — простыми словами, почти во все, что могло загореться. Вещества довольно хорошо справлялись со своей задачей, но в 1990-х годах начала проявляться их способность накапливаться в природе — в том числе, и в организме человека.

Новое исследование было проведено в Швеции и показало наличие полибромированных дифениловых эфиров в грудном молоке человека. Статистика показывает, что концентрация токсических веществ быстро росла в период с 1972 по 1997 год. Исследование, проведенное в США в 2002 году, выявило еще более высокие уровни загрязнения.

В результате токсичные вещества были запрещены в большинстве стран мира, включая США и Европу, в начале 2000-х годов. Однако, помимо присутствия веществ в человеческих организмах и окружающей среде, фактическое их воздействие на здоровье все еще остается малоизученным. Большая часть знаний об этих токсичных веществах получена из небольших исследований на животных в лабораториях или из наблюдательных исследований на людях. Отметим, что подобные исследования могут выявить только статистические связи, но не причинно-следственную связь.

В то же время, результаты исследований показали весьма тревожные результаты:

связь с раком печени, щитовидной железы и молочной железы;

проблемы с репродуктивным здоровьем.

В новой работе ученые оценили загрязнение этих химических веществ по всей Европе. Результаты оказались неутешительными: токсичные вещества сохраняются в окружающей среде Европы, от офисов в Испании до отдаленных альпийских снегов в Словаеии.

Концентрации загрязняющих веществ на открытом воздухе, как правило, были значительно ниже, чем в помещениях, и, что неудивительно, наибольшая концентрация наблюдалась в местах с наиболее интенсивной промышленной деятельностью: городах, заводах, свалках.

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