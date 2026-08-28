На світ обрушиться найпотужніше Ель-Ніньйо в історії: Земля не бачила такого щонайменше 1000 років

Нещодавнє дослідження показує, що явища Ель-Ніньйо за останні 40 років стали майже вдвічі сильнішими, ніж за попередні 1000 років. Очікується, що цього року це явище досягне свого піку за всю історію.

Кілька місяців тому вчені заявили, що в Тихому океані формується "найпотужніше з усіх супер-Ель-Ніньйо". Це явище настільки велике, що вчені порівняли його масштаби з Годзіллою. Тепер нове дослідження показує, що явища Ель-Ніньйо, ймовірно, посилювалися протягом десятиліть, пише Daily Mail.

Дослідження було проведено командою з Мічиганського університету, яка вивчила корали на Галапагоських островах, щоб оцінити інтенсивність попередніх явищ. Результати нового аналізу показали, що явища Ель-Ніньйо за останні 40 років стали майже на 40% сильнішими, ніж за попередні 1000 років.

За словами провідної авторки дослідження, професорки Джулії Коул, дані вказують на те, що в історії Землі не було періодів, коли явища Ель-Ніньйо були б такими сильними, як сьогодні. Дані свідчать про те, що інтенсивність Ель-Ніньйо змінюється паралельно зі зростанням глобальної температури. Більше того, ймовірно, масштабні явища Ель-Ніньйо останніх 40 років не є нормою в контексті останніх тисячі років.

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Результати дослідження були опубліковані незабаром після того, як експерти попередили, що нинішнє явище Ель-Ніньйо спричинить у Великій Британії серйозні руйнування цієї зими.

Зазначимо, що Південне коливання Ель-Ніньйо — це природний кліматичний цикл, який переходить від спекотних років Ель-Ніньйо до прохолодних років Ла-Нінья раз на 2–7 років. Коли світ вступає у фазу Ель-Ніньйо, потужні пасати, які зазвичай несуть теплу воду через Тихий океан у бік Австралії, слабшають або навіть змінюють напрямок. Це перешкоджає підйому холодних вод із глибин океану та призводить до скупчення теплої води біля поверхні біля західного узбережжя Південної Америки. Зрештою, ця тепла вода починає поширюватися, підвищуючи середню глобальну температуру та спричиняючи погіршення погодних умов по всьому земній кулі.

У новому дослідженні вчені зосередилися на тому, щоб зрозуміти, як змінювалися явища Ель-Ніньйо протягом багатьох років. Вчені взяли зразки кернів із 13 коралів на Галапагоських островах — від стародавніх валунів до живих колоній.

Оскільки явища Ель-Ніньйо відбуваються кожні кілька років, дослідники зосередилися на зразках кернів, що охоплюють щонайменше 20 років. Результати аналізу показали, що сильні явища Ель-Ніньйо спостерігалися в останні 40–50 років. Більше того, до цього часу спостерігалася досить стійка тенденція до слабших явищ Ель-Ніньйо.

Дослідницькі моделі також не виявили доказів того, що природні процеси могли б спричинити такі зміни. У результаті вчені дійшли висновку, що головним чинником, ймовірно, є глобальна зміна клімату.

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