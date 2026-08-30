Зміна клімату зруйнувала зв’язок між двома океанами: наслідки будуть жахливими

Зміни, що спостерігаються в Тихому та Індійському океанах, можуть негативно вплинути на кліматичні умови в густонаселених районах нашої планети.

Протягом сотень років зміни в тропічній частині Тихого океану передавалися через атмосферу в Індійський океан і впливали на температуру в ньому. Цей кліматичний зв’язок поєднує два океани, і він є дуже важливим для мешканців густонаселених регіонів Землі. Будь-які порушення цього зв’язку можуть змінити кількість опадів, а також посилити глобальне потепління в Африці, Азії та Австралії. Вчені з’ясували, що давній зв’язок між атмосферною циркуляцією в Тихому океані та температурою в тропічній частині Індійського океану було порушено. Дослідження опубліковано в журналі Nature Communications, пише ScienceAlert.

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Різниця температур сприяє переміщенню повітря над Тихим океаном. Тепле повітря піднімається над теплими водами, проходить через атмосферу, опускається в інших місцях і сприяє виникненню вітрів біля поверхні. Але іноді ця атмосферна циркуляція, наприклад, циркуляція Уокера над тропічною частиною Тихого океану, може слабшати через глобальне потепління. Оскільки Тихий та Індійський океани пов’язані через атмосферні повітряні потоки, будь-які зміни в Тихому океані можуть спричинити зміни температури в Індійському океані.

Як показало дослідження, через зростання викидів парникових газів тропічна частина Індійського океану нагрівалася приблизно на 0,1 градуса Цельсія кожні 10 років, починаючи з 1950-х років. Водночас тихоокеанська циркуляція Уокера посилилася з 1980-х років. У результаті зв’язок між океанами змінився. За словами вчених, кліматичні умови в Індійському океані більше не так сильно пов’язані зі змінами в Тихому океані. Зараз більший вплив на клімат в Індійському океані має глобальне потепління, а не природні процеси в сусідньому океані. І це руйнування зв’язків між океанами є особливим.

Наразі більший вплив на клімат в Індійському океані має глобальне потепління, а не природні процеси в сусідньому океані Фото: ScienceAlert

Справа в тому, що, як показує дослідження, протягом останніх 400 років кліматичні системи Тихого та Індійського океанів здебільшого діяли в унісон. Але в першій половині XIX століття зв’язок між океанами ослаб. Це сталося через сильні виверження вулканів, які наповнили атмосферу аерозолями, що заблокували частину сонячного світла, що призвело до тимчасового похолодання в різних частинах Землі. Охолодження поверхні планети може тимчасово змінювати температуру океану та рух вітрів. Моделювання показало, що події, які відбулися у позаминулому столітті, порушили звичайний зв’язок між двома океанами. Але нинішнє порушення зв’язку спричинене не виверженнями вулканів, а постійним викидом парникових газів у результаті людської діяльності.

Вчені зазначають, що порушення атмосферного зв’язку між Тихим та Індійським океанами може негативно вплинути на густонаселені райони в Африці, Азії та Австралії. Це може посилити глобальне потепління в цих регіонах. Головний висновок вчених полягає в тому, що зміна клімату не просто нагріває окремі океани, а впливає й на великі ділянки суші. І поки що складно передбачити, що буде далі.

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