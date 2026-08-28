Зараз є шанс побачити надзвичайно яскраву комету: вона може зникнути назавжди (фото)

Комета 220P/McNaught знову стане видимою лише у 2031 році. Якщо вона до того часу ще існуватиме.

Однією з найяскравіших комет, які можна побачити на нічному небі, тепер вважається комета 220P/McNaught. Зазвичай це тьмяний об’єкт, але нещодавня незрозуміла активність збільшила яскравість комети у тисячі разів, пише Popular Science.

Комета 220P/McNaught була відкрита 20 травня 2004 року астрономом Робертом Макнотом. Ця короткоперіодична комета рухається по довгій орбіті, головним чином під дією гравітаційного тяжіння Юпітера, і робить повний оберт навколо Сонця за 5,5 років.

Цього року комета 220P/McNaught досягла найближчої відстані до Сонця 14 червня, коли перебувала за орбітою Марса. Очікується, що комета опиниться найближче до Землі 12 жовтня на відстані понад 150 мільйонів кілометрів. Оскільки зараз комета рухається попереду Землі, її найлегше спостерігати перед сходом Сонця.

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Комета 220P/McNaught була виявлена 20 травня 2004 року Фото: Popular Science

Хоча зазвичай 220P/McNaught — це тьмяна комета, яку важко побачити, цього року вона здивувала астрономів. Нещодавня активність значно підвищила яскравість комети. Астрономи виявили, що в червні серія вивержень на поверхні комети призвела до того, що її яскравість збільшилася у 8000 разів. Потім на початку серпня яскравість комети знову зросла ще приблизно у 600 разів. Існує висока ймовірність того, що комета стане ще яскравішою, перш ніж досягне найближчої до Землі відстані в жовтні. Таким чином, 220P/McNaught є однією з найяскравіших комет 2026 року.

Зараз комету можна побачити між зірками Лямбда Кита та Омікрон Тельця. До кінця серпня, у вересні та жовтні комета буде видна високо в небі над горизонтом на півдні.

Комета 220P/McNaught досягне максимальної відстані від Сонця 19 березня 2029 року, тому найближчу до нашої зірки точку вона пройде лише наприкінці 2031 року. Але з огляду на незрозумілу активність комети, цілком можливо, що до того часу вона може розпастися на частини. За потенційним розпадом комети можна буде спостерігати практично в реальному часі.

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