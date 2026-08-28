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Сейчас есть шанс увидеть необычайно яркую комету: она может исчезнуть навсегда (фото)

Сейчас есть шанс увидеть необычайно яркую комету: она может исчезнуть навсегда
Комета 220P McNaught | Фото: Popular Science

Комета 220P/McNaught снова станет видна только в 2031 году. Если она еще будет существовать к тому времени.

Одной из самых ярких комет, которые можно увидеть в ночном небе, теперь считается комета 220P/McNaught. Обычно это тусклый объект, но недавняя необъяснимая активность увеличила яркость кометы в тысячи раз, пишет Popular Science.

Комета 220P/McNaught была обнаружена 20 мая 2004 года астрономом Робертом Макнотом. Эта короткопериодическая комета движется по длинной орбите в основном под действием гравитационного притяжения Юпитера и совершает полный оборот вокруг Солнца за 5,5 лет.

В этом году комета 220P/McNaught достигла ближайшего расстояния до Солнца 14 июня, когда находилась за орбитой Марса. Ожидается, что комета окажется ближе всего к Земле 12 октября на расстоянии более 150 миллионов километров. Поскольку сейчас комета движется впереди Земли, ее легче всего наблюдать перед восходом Солнца.

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Сейчас есть шанс увидеть необычайно яркую комету: она может исчезнуть навсегда
Комета 220P/McNaught была обнаружена 20 мая 2004
Фото: Popular Science

Хотя обычно 220P/McNaught – это тусклая комета, которую сложно увидеть, в этом году она удивила астрономов. Недавняя активность значительно увеличила яркость кометы. Астрономы обнаружили, что в июне серия извержений на поверхности кометы привела к тому, что ее яркость увеличилась в 8000 раз. Затем в начале августа яркость кометы снова выросла еще примерно в 600 раз. Существует высокая вероятность того, что комета станет еще ярче прежде чем достигнет ближайшего к Земле расстояния в октябре. Таким образом 220P/McNaught является одной из самых ярких комет 2026 года.

Сейчас омету можно увидеть между звездами Лямбда Кита и Омикрон Тельца. До конца августа, в сентябре и октябре комета будет видна высоко в небе над горизонтом на юге.

Комета 220P/McNaught достигнет максимального расстояния от Солнца 19 марта 2029 года, поэтому в ближайшей точке к нашей звезде она окажется только в самом конце 2031 года. Но учитывая необъяснимую активность кометы, вполне возможно, что к тому времени она может развалиться на части. За потенциальным распадом кометы можно будет наблюдать практически в реальном времени.

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