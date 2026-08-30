Вчені виявили в надрах Землі 6 раніше невідомих структур: приховують позаземний об’єкт

Нове дослідження показує, що знаходиться на глибині приблизно 2900 кілометрів від поверхні нашої планети

Як відомо, Земля складається з кори, мантії, а також ядра, яке починається на глибині приблизно 2900 км і поділяється на зовнішнє рідке ядро та внутрішнє тверде ядро. Геологічні процеси в мантії призводять до рухів літосферних плит на поверхні нашої планети. Це викликає землетруси. Вчені використовують їх для розуміння того, що відбувається на дуже великій глибині в надрах Землі. Геологи вивчили кілька тисяч землетрусів за останні 35 років і за допомогою сейсмічних хвиль, які вони викликають, змогли виявити несподівані дрібномасштабні структури поблизу межі між мантією та ядром Землі. Але також вони виявили 6 раніше невідомих великих структур. Дослідження опубліковано в журналі Journal of Geophysical Research: Solid Earth, пише ScienceAlert.

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Коли відбувається землетрус, сильніші та слабші сейсмічні хвилі проходять крізь надра Землі, і їх можна зафіксувати за допомогою спеціальних детекторів. Слабші сейсмічні хвилі поблизу межі ядра та мантії можуть досягати детектора раніше, ніж сильніші. Аналізуючи час поширення хвиль, можна побачити приховані структури в надрах Землі.

Якщо попередні дослідження вказували на наявність у нижній частині мантії, здавалося б, випадкових структур, які, як здавалося, були ізольовані одна від одної, то нове дослідження показало дещо інше. Виявилося, що там знаходяться дрібномасштабні структури, деякі з яких з'єднуються у великі та безперервні області.

Вчені вважають, що ці структури, ймовірно, утворилися понад 4 мільярди років тому і можуть містити залишки об’єкта, який врізався в Землю і завдяки якому утворився Місяць.

Під величезним тиском і температурою на межі ядра та мантії матеріал може змінюватися, утворюючи структури з фізичними властивостями, що значно відрізняються від властивостей навколишньої мантії.

Вчені виділили 6 окремих великомасштабних структур, які розташовані під Євразією, Центральною Азією та південною частиною Атлантичного океану.

Ці структури можуть впливати на рух мантії та на температуру магми під вулканами. Це може визначати, чи відбудеться виверження і наскільки сильним воно буде. Також ці структури можуть надати вченим інформацію про те, як формувалися літосферні плити.

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