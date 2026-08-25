Приховані скарби Землі: активні вулкани піднімають з надр те, на що полюють люди (відео)

Нове дослідження показує, що активні вулкани можуть приносити як руйнації, але й здатні створювати цінне родовище металів глибоко під землею.

Виверження вулканів відбуваються по всій земній кулі, викликаючи неймовірні руйнування, але вони також є цінним природним ресурсом: рідини, що піднімаються з магми, часто багаті на важливі метали. Більше того, більша частина видобутку таких металів, як мідь, свинець і цинк, відбувається на стародавніх, згаслих кратерах вулканів, пише Science Alert.

У міру розвитку технологій попит на ці матеріали для виробництва батарей, комп'ютерів та багато іншого значно зріс. Проте вчені тепер вважають, що активні вулкани можуть поповнювати запаси.

У новому дослідженні команда з Оксфордського університету виявила те, що, на їхню думку, є значною зоною флюїдів металовмісних глибоко в активному вулкані в Карибському морі. Їхня робота з картування вулкана Суфрієр-Хіллз примітна не лише тим, що виявила команда, але й тим, як це відкриття було зроблено: використовуючи дані про землетруси.

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За словами співавторів дослідження, вулкани не простою є джерелами геотермальної енергії, але також містять метали, необхідні для сучасних технологій та переходу до вуглецево-нейтральної економіки. Ці метали часто переносяться гарячими солоними магматичними флюїдами на глибині кількох кілометрів під поверхнею, але виявлення та вивчення цих прихованих резервуарів є складним завданням.

Для подолання цієї проблеми вчені використали вимірювання сейсмічних хвиль від землетрусів у тому ж районі, що відбулися в період з 1996 по 2007 рік – усі вони були зібрані на 23 станціях моніторингу.

Детальний аналіз тисяч швидших P-хвиль та повільніших S-хвиль дозволив побудувати тривимірну карту того, що знаходиться під вулканом Суфрієр-Хіллз, останнє виверження якого відбулося у 2013 році. Оскільки ці хвилі поширюються по-різному в різних матеріалах, карта дозволила розрізнити розплавлену магму та породу, заповнену рідиною.

Вертикальні поперечні розрізи вулкана Суфрієр-Хіллз. Ключові аномалії в сейсмічних даних (позначені AE) дозволили дослідникам розрізнити розсіл, розплав та глину. Гіпоцентри землетрусів відмічені точками Фото: Geophysical Research Letters

У ході дослідження авторам вдалося виявити зону діаметром близько 1-1,5 кілометрів, розташовану приблизно за 2 кілометри під поверхнею, що містить "багатий флюїдами, що містить метали розсіл". Передбачається, що цей резервуар металів, можливо, може бути використаний у майбутньому.

Автори відзначають, що для точного визначення складу цієї зони та її концентрації будуть потрібні додаткові дослідження, але нинішні дані вказують на те, що новий спосіб може дозволити виявити області, цікаві для видобутку металів усередині вулканів без буріння та розкопок.

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