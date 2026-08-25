Скрытые сокровища Земли: активные вулканы поднимают из недр то, за чем охотятся люди (видео)

Новое исследование показывает, что активные вулканы могут приносить не только разрушения, но также способны создавать ценное месторождение металлов глубоко под землей.

Извержения вулканов происходят по всему земному шару, вызывая невероятные разрушения, но они также являются ценным природным ресурсом: жидкости, поднимающиеся из магмы, часто богаты важными металлами. Более того, большая часть добычи таких металлов, как медь, свинец и цинк, происходит на древних, потухших кратерах вулканов, пишет Science Alert

По мере развития технологий спрос на эти материалы для производства батарей, компьютеров и многого другого, значительно возрос. Однако ученые теперь считают, что активные вулканы могут пополнять существующие запасы.

В новом исследовании команда из Оксфордского университета обнаружила то, что, по их мнению, является значительной зоной металлосодержащих флюидов глубоко в активном вулкане в Карибском море. Их работа по картированию вулкана Суфриер-Хиллз примечательна не только тем, что обнаружила команда, но и тем, как это открытие было сделано: используя данные о землетрясениях.

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По словам соавторов исследования, вулканы не простоя являются источниками геотермальной энергии, но также содержат металлы, необходимые для современных технологий и перехода к углеродно-нейтральной экономике. Эти металлы часто переносятся горячими солеными магматическими флюидами на глубине нескольких километров под поверхностью, но обнаружение и изучение этих скрытых резервуаров представляет собой сложную задачу

Для преодоления этой проблемы ученые использовали измерения сейсмических волн от землетрясений в том же районе, которые произошли в период с 1996 по 2007 год — все они были собраны на 23 станциях мониторинга.

Детальный анализ тысяч более быстрых P-волн и более медленных S-волн позволил построить трехмерную карту того, что находится под вулканом Суфриер-Хиллз, последнее извержение которого произошло в 2013 году. Поскольку эти волны распространяются по-разному в разных материалах, карта позволила различить расплавленную магму и породу, заполненную жидкостью.

Вертикальные поперечные разрезы вулкана Суфриер-Хиллз. Ключевые аномалии в сейсмических данных (обозначены A-E) позволили исследователям различить рассол, расплав и глину. Гипоцентры землетрясений отмечены точками Фото: Geophysical Research Letters

В ходе исследования авторам удалось выявить зону диаметром около 1-1,5 километров, расположенную примерно в 2 километрах под поверхностью, содержащую "богатый флюидами, содержащий металлы рассол". Предполагается, что этот резервуар металлов, вероятно, может быть использован в будущем.

Авторы отмечают, что для точного определения состава этой зоны и ее концентрации потребуются дополнительные исследования, но нынешние данные указывают на то, что новый способ может позволить выявить области, любопытные для добычи металлов внутри вулканов без бурения и раскопок.

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