Довжина 5,5 кілометрів: на знімку NASA з Місяця помітили можливий корабель інопланетян (фото)

Загадковий об’єкт, виявлений на фотографії 1967 року, на думку дослідника НЛО, є стовідсотковим доказом існування позаземного розумного життя.

Дослідник НЛО Скотт Уорінг вважає, що на фотографії, зробленій у 1967 році космічним апаратом NASA Lunar Orbiter 3, зображено величезний корабель інопланетян. На розсекречених фотографіях NASA з Місяця також видно невідомі об’єкти, які спостерігали астронавти під час програми "Аполлон" з 1969 по 1972 рік, пише Daily Mail.

Космічний апарат Lunar Orbiter 3 у 1967 році робив знімки поверхні Місяця, коли NASA готувалася до висадки перших астронавтів на супутник Землі. Скотт Уорінг виявив на одному зі знімків незвичайний об’єкт, який, здається, ширяє над поверхнею Місяця.

Дослідник НЛО Скотт Уорінг вважає, що на фотографії, зробленій у 1967 році космічним апаратом NASA Lunar Orbiter 3, зображено величезний корабель інопланетян Фото: NASA

Він вважає, що це космічний корабель інопланетян, довжина якого становить приблизно 5,5 кілометрів. Уорінг порівняв розмір сусіднього кратера Теофіл на Місяці, діаметр якого становить 110 км, із розміром ймовірного космічного корабля позаземної цивілізації. Таким чином він дійшов висновку, що цей загадковий об’єкт має в 20 разів менший розмір.

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Уорінг заявив, що для людей це величезні розміри, але для "інопланетян це маленький космічний корабель". Дослідник НЛО вважає цю фотографію стовідсотковим доказом існування позаземного розуму та того, що інопланетяни стежили за людьми ще до того, як астронавти NASA опинилися на Місяці.

Уорінг порівняв розмір сусіднього кратера Теофіл на Місяці, діаметр якого становить 110 км, із розміром ймовірного космічного корабля позаземної цивілізації. Таким чином він дійшов висновку, що цей загадковий об"єкт має у 20 разів менший розмір Фото: solar-system

Однак Уорінг не наводить жодних незалежних доказів того, що це космічний корабель і що він має позаземне походження.

Наразі NASA стверджує, що поки що немає жодних доказів існування позаземного життя, а тим більше розумних інопланетян, здатних здійснювати міжзоряні подорожі. Однак деякі вчені вважають, що не можна виключати можливості того, що розвинені позаземні цивілізації існують, просто ми їх ще не виявили.

Нагадуємо, що нещодавно Пентагон опублікував кілька партій розсекречених документів про НЛО, у яких, зокрема, згадується, що астронавти NASA спостерігали на Місяці неідентифіковані явища або об’єкти. В архівах збереглися фотографії цих НЛО.

Астронавти NASA спостерігали на Місяці незвідані явища або об"єкти. В архівах збереглися фотографії цих НЛО Фото: solar-system

Астронавти місій "Аполлон-12" (1969 рік) та "Аполлон-17" (1972 рік) повідомляли про те, що під час спуску на поверхню Місяця вони спостерігали дивні яскраві об’єкти, які, здається, слідували за космічним кораблем землян. На фотографіях, зроблених астронавтами місії "Аполлон-12", коли ті перебували на поверхні Місяця, видно дивні об’єкти на місячному небі, які досі ніхто не може пояснити.

На фотографіях, зроблених астронавтами місії "Аполлон-12", коли вони перебували на поверхні Місяця, видно дивні об"єкти на місячному небі, які досі ніхто не може пояснити Фото: solar-system

Нагадуємо, що деякі вчені вважають: якщо будуть виявлені розумні інопланетяни, то люди зможуть змиритися з цим, адже, як стверджується, багато хто з них вірить у те, що ми не самотні у Всесвіті.

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