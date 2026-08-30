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У космос запущено телескоп NASA за 4 мільярди доларів: він побачить "невидимий" Всесвіт (відео)

У космос запущено телескоп NASA за 4 мільярди доларів: він побачить "невидимий" Всесвіт
У космос запущено телескоп NASA за 4 мільярди доларів: він побачить "невидимий" Всесвіт | Фото: solar-system

Новий космічний телескоп Ненсі Грейс Роман, названий на честь "мами Хаббла", має з’ясувати, що таке темна матерія та темна енергія.

30 серпня о 14:26 за київським часом з космодрому на мисі Канаверал стартувала ракета Falcon Heavy з новим космічним телескопом NASA Ненсі Грейс Роман (або просто Роман) на борту. Ця обсерваторія вартістю 4 мільярди доларів має спричинити революцію в астрономії, пише Space.

Ракета Falcon Heavy успішно вивела на низьку навколоземну орбіту новий інфрачервоний космічний телескоп Ненсі Грейс Роман. Приблизно через півгодини після запуску телескоп "Роман" успішно відокремився від ракети-носія і розпочав свою самостійну подорож у космосі. Він летить до точки Лагранжа L2 системи Земля-Сонце на відстані майже 1,6 мільйона кілометрів від нашої планети.

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Після введення в експлуатацію приблизно через 3 місяці телескоп Роман, який здатний бачити ділянки космосу, що в 100 разів більші, ніж космічний телескоп Хаббл, має спричинити революцію в астрономії. Він має нанести на карту понад 2 мільярди галактик, виявити близько 100 000 нових планет поза Сонячною системою, а також розкрити природу загадкової темної матерії та темної енергії. Місія телескопа розрахована на 5 років із можливістю подальшого продовження.

У космос запущено телескоп NASA за 4 мільярди доларів: він побачить "невидимий" Всесвіт
Приблизно через 3 місяці після введення в експлуатацію телескоп Роман, який здатний бачити ділянки космосу, що в 100 разів більші, ніж космічний телескоп Хаббл, має спричинити революцію в астрономії
Фото: NASA

Астрономи вважають, що нова обсерваторія також зможе виявити раніше невідомі об’єкти та явища у космосі. Вчені сподіваються, що інфрачервоний телескоп, оснащений 300-мегапіксельною ширококутною камерою, зможе змінити наше уявлення про Всесвіт.

Телескоп також дасть змогу проводити нові дослідження темної матерії та темної енергії, про які мало що відомо.

  • Темна матерія — це невидима речовина, яка, за оцінками, становить понад 80 % маси всієї матерії у Всесвіті. Вважається, що темна матерія утримує всі великомасштабні структури в космосі разом, але ніхто не знає, з чого вона складається. Темну матерію неможливо побачити безпосередньо, адже вона не випромінює, не поглинає й не відбиває електромагнітне випромінювання (тобто світло). Але ця речовина має масу й гравітацію, а тому чинить помітний вплив на всі навколишні об’єкти.
  • Темна енергія — це загадкова сила, яка відповідає за прискорене розширення Всесвіту. Астрономи знають, що ця сила існує вже майже 30 років, але що вона собою являє, поки що незрозуміло.
У космос запущено телескоп NASA за 4 мільярди доларів: він побачить "невидимий" Всесвіт
Нова обсерваторія отримала назву на честь першої головної астрономині NASA Ненсі Грейс Роман
Фото: Wikipedia

Нова обсерваторія отримала назву на честь першої головної астрономині NASA Ненсі Грейс Роман (1925 — 2018). Саме вона зробила все можливе, щоб у 1990 році було створено та запущено космічний телескоп "Хаббл", який досі працює на навколоземній орбіті. У результаті Ненсі Грейс Роман отримала прізвисько "мама Хаббла". Щодо космічного телескопа Хаббл, то його назвали на честь американського астронома Едвіна Хаббла, який наприкінці 20-х років XX століття вперше з’ясував, що Всесвіт розширюється, а не є статичним і незмінним.

У космос запущено телескоп NASA за 4 мільярди доларів: він побачить "невидимий" Всесвіт
Космічний телескоп Хаббл, який працює на навколоземній орбіті з 1990 року
Фото: NASA

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