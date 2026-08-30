У космос запущено телескоп NASA за 4 мільярди доларів: він побачить "невидимий" Всесвіт (відео)

Новий космічний телескоп Ненсі Грейс Роман, названий на честь "мами Хаббла", має з’ясувати, що таке темна матерія та темна енергія.

30 серпня о 14:26 за київським часом з космодрому на мисі Канаверал стартувала ракета Falcon Heavy з новим космічним телескопом NASA Ненсі Грейс Роман (або просто Роман) на борту. Ця обсерваторія вартістю 4 мільярди доларів має спричинити революцію в астрономії, пише Space.

Ракета Falcon Heavy успішно вивела на низьку навколоземну орбіту новий інфрачервоний космічний телескоп Ненсі Грейс Роман. Приблизно через півгодини після запуску телескоп "Роман" успішно відокремився від ракети-носія і розпочав свою самостійну подорож у космосі. Він летить до точки Лагранжа L2 системи Земля-Сонце на відстані майже 1,6 мільйона кілометрів від нашої планети.

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Після введення в експлуатацію приблизно через 3 місяці телескоп Роман, який здатний бачити ділянки космосу, що в 100 разів більші, ніж космічний телескоп Хаббл, має спричинити революцію в астрономії. Він має нанести на карту понад 2 мільярди галактик, виявити близько 100 000 нових планет поза Сонячною системою, а також розкрити природу загадкової темної матерії та темної енергії. Місія телескопа розрахована на 5 років із можливістю подальшого продовження.

Приблизно через 3 місяці після введення в експлуатацію телескоп Роман, який здатний бачити ділянки космосу, що в 100 разів більші, ніж космічний телескоп Хаббл, має спричинити революцію в астрономії Фото: NASA

Астрономи вважають, що нова обсерваторія також зможе виявити раніше невідомі об’єкти та явища у космосі. Вчені сподіваються, що інфрачервоний телескоп, оснащений 300-мегапіксельною ширококутною камерою, зможе змінити наше уявлення про Всесвіт.

Телескоп також дасть змогу проводити нові дослідження темної матерії та темної енергії, про які мало що відомо.

Темна матерія — це невидима речовина, яка, за оцінками, становить понад 80 % маси всієї матерії у Всесвіті. Вважається, що темна матерія утримує всі великомасштабні структури в космосі разом, але ніхто не знає, з чого вона складається. Темну матерію неможливо побачити безпосередньо, адже вона не випромінює, не поглинає й не відбиває електромагнітне випромінювання (тобто світло). Але ця речовина має масу й гравітацію, а тому чинить помітний вплив на всі навколишні об’єкти.

Темна енергія — це загадкова сила, яка відповідає за прискорене розширення Всесвіту. Астрономи знають, що ця сила існує вже майже 30 років, але що вона собою являє, поки що незрозуміло.

Нова обсерваторія отримала назву на честь першої головної астрономині NASA Ненсі Грейс Роман Фото: Wikipedia

Нова обсерваторія отримала назву на честь першої головної астрономині NASA Ненсі Грейс Роман (1925 — 2018). Саме вона зробила все можливе, щоб у 1990 році було створено та запущено космічний телескоп "Хаббл", який досі працює на навколоземній орбіті. У результаті Ненсі Грейс Роман отримала прізвисько "мама Хаббла". Щодо космічного телескопа Хаббл, то його назвали на честь американського астронома Едвіна Хаббла, який наприкінці 20-х років XX століття вперше з’ясував, що Всесвіт розширюється, а не є статичним і незмінним.

Космічний телескоп Хаббл, який працює на навколоземній орбіті з 1990 року Фото: NASA

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