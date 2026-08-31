Найдена галактика без единой звезды: куда исчез весь свет (фото)

Астрономы считают, что у них есть доказательство того, что теоретический объект существует в реальности и в нем преобладает материя, которая не излучает свет.

Ученые приблизились к подтверждению того, что галактика "Облако 9", впервые обнаруженная космическим телескопом Хаббл ранее в 2026 году, является первой "беззвездной" галактикой. Согласно теории, такие галактики практически не имеют звезд, несмотря на то, что в них находится огромное количество газа и пыли, необходимого для образования звезд. В таких галактиках доминирует темная материя, вещество, которое не взаимодействует со светом, но влияет своей гравитацией на окружающие видимые объекты. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет Space.

Пока что лучший кандидат на роль первой "беззвездной" галактики является объект под названием "Облако 9", который находится на расстоянии 14 миллионов световых лет от нас. Считается, что эта галактика содержит облако водородного газа, масса которого в 1 миллиона раз больше массы Солнца, а также темную материю с массой в 5 миллионов раз больше массы нашей звезды. Эта галактика практически не излучает свет звезд, ведь их там почти нет, как выяснили астрономы.

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На снимке видно окружение галактики "Облако 9". Исследование помогло выяснить, что этот объект действительно почти не имеет звезд Фото: space.com

Авторы исследования провели наблюдение за галактикой "Облако 9" с помощью самого большого оптического телескопа в мире – Большого Канарского телескопа. Наблюдение показало, что "Облако 9" содержит массу звезд, которая не превышает всего 16 000 масс Солнца. То есть звезд там практически нет. Это подтверждает теорию о том, что такие галактики существуют, хотя раньше их никогда не видели.

Правда астрономы пока точно не знают, как формируются такие галактики. Теоретически это возможно при наличии большой массы темной материи, которая не позволяет водородному газу охлаждаться и коллапсировать, образуя звезды.

Астрономы говорят, что "Облако 9" не является аномальным объектом и скорее всего, подобных "беззвездных" галактик много, но их еще предстоит обнаружить.

Хотя результаты нового исследования впечатляют, все же вопрос о том, является ли "Облако 9" первой "беззвездной" галактикой, остается открытым. Прежде чем ученые смогут с уверенностью заявить об открытии первой "беззвездной" галактики, потребуются дальнейшие исследования.

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