Сонячна система намагається нас знищити: 4 способи, як може зникнути Земля

Наша планета у найближчі мільйони років може не пережити масштабних потрясінь.

Сонячна система постійно змінюється, але не завжди ці зміни можуть позитивно позначитися на нашій планеті. Вчені виділяють 4 способи, за допомогою яких Сонячна система може знищити нашу планету або, як мінімум, завдати їй значної шкоди, пише Sky at Night Magazine.

Падіння астероїда

Протягом мільйонів років астероїди різних розмірів зіштовхувалися із Землею, і це може статися й у майбутньому. Найвідоміше падіння астероїда сталося 66 мільйонів років тому, коли камінь шириною приблизно 10 км врізався в нашу планету, що призвело до вимирання майже всіх динозаврів.

Але навіть камінь шириною 10–20 метрів, що рухається зі швидкістю майже 50 000 км/год, може своєю енергією зрівняти з Землею всі будівлі в радіусі 8 км від епіцентру вибуху.

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Астероїд шириною 11–13 км спричинить жахливі цунамі, викине воду та пил в атмосферу, заблокує сонячне світло, і в підсумку це призведе до глобального похолодання. Більша частина життя на Землі буде знищена, але для її повного зникнення знадобиться астероїд шириною не менше 97 км.

Нестабільна Сонячна система

Астрономи вважають, що Сонячна система залишатиметься стабільною протягом 40 мільйонів років, але потім орбіти Меркурія та Марса зміняться внаслідок змін у гравітаційному тяжінні між планетами.

Це може призвести до того, що Меркурій і Марс будуть викинуті з Сонячної системи. Існує ймовірність, що Меркурій або Марс можуть зіткнутися із Землею. Це призведе до того, що планета розплавиться, а її температура сягатиме 3000 градусів Цельсія.

Місяць віддаляється від нас

Незабаром після свого утворення близько 4,5 млрд років тому Місяць перебував у 10 разів ближче до Землі, ніж зараз, але потім почав віддалятися від нашої планети зі швидкістю 20 см на рік. Зараз він віддаляється зі швидкістю 3,8 см на рік.

Гравітація Місяця притягує океани Землі, створюючи припливи. У міру збільшення відстані між двома об’єктами тяжіння Місяця слабшатиме, а припливи на Землі стануть меншими, що призведе до зникнення прибережних екосистем і зміни океанічних течій. Вони стабілізують погоду, а це означає, що цей процес може спричинити глобальну зміну клімату, якої ще ніколи не бачили.

Гравітаційне тяжіння Місяця також допомагає стабілізувати нахил осі Землі відносно Сонця. Саме нахил осі визначає зміну пір року на нашій планеті. Чим далі буде знаходитися Місяць, тим вища ймовірність, що пори року в тому вигляді, в якому ми їх знаємо, зникнуть. Життя на Землі також може зникнути через кліматичні потрясіння.

Загибель Сонця

Через 5 мільярдів років у ядрі Сонця вичерпається водень, необхідний для ядерного синтезу, завдяки якому існує наша зірка. Поступово Сонце роздується до величезних розмірів, стане червоним гігантом і поглине Меркурій та Венеру. Навіть якщо Земля не буде знищена, її поверхня та атмосфера будуть випалені інтенсивним випромінюванням, і планета стане непридатною для життя.

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