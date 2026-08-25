У Сонячній системі мало бути 12 планет: куди поділися чотири з них (фото)

20 років тому Плутон міг зберегти статус планети, при цьому астрономи хотіли назвати планетами ще три небесні тіла.

Ось уже 20 років колишня дев'ята планета Сонячної системи Плутон є карликовою планетою. Він міг залишатися планетою і сьогодні, а також у Сонячній системі могло з'явитися ще три додаткові планети. Але рішення Міжнародного астрономічного союзу призвело до того, що зараз у Сонячній системі лише 8 планет, пише Discover Magazine.

24 серпня 2006 року Міжнародний астрономічний союз (МАС) нарешті дав визначення тому, який об'єкт можна вважати планетою. Астрономи вирішили, що цей об'єкт повинен обертатися навколо зірки, але не бути зіркою, мати достатньо маси, що його гравітація надала об'єкту круглої форми, і небесне тіло має бути домінуючим на своїй орбіті. Хоча Плутон обертається навколо зірки, тобто Сонця та має круглу форму, вони не є домінуючим об'єктом на своїй орбіті. Її перетинають тисячі крижаних тіл із пояса Койпера, що починається за орбітою Нептуна.

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Плутон Фото: NASA

Ось уже 20 років Плутон є карликовою планетою, а не дев'ятою планетою Сонячної системи, якими є Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран та Нептун. Але Плутон мав шанс зберегти статус планети і до того ж Сонячна система могла поповнитися ще трьома планетами.

Харон Фото: NASA

За 8 днів до історичного рішення МАС, 16 серпня 2006 року, група астрономів підготувала проект рішення, згідно з яким Плутон слід вважати планетою, а Сонячна система має складатися не з дев'яти, а з 12 планет.

Вчені пропонували надати статус планети об'єкту з головного поясу астероїдів під назвою Церера, а також найбільшому супутнику Плутона під назвою Харон, який розглядався як компаньйон Плутона в системі з двох планет, і об'єкту під назвою 2003 UB313 (він тепер відомий як карликова планета Еріда).

Церера Фото: wikipedia

Астрономи запропонували вважати Плутон і схожі на нього світи новим типом планет під назвою "плутони". Але за це рішення не проголосувала більшість експертів МАС.

Макемак Фото: NASA

Досі астрономи сперечаються про те, чи було правильним рішенням позбавити Плутон статусу планети. Як показали спостереження космічного апарату "Нові горизонти", що пролетів на близькій відстані від Плутона 11 років тому, це геологічно активний світ, який має багато характеристик планет земної групи. Тому є вчені, котрі наполягають на тому, що Плутон треба знову називати планетою.

Хаумеа та 2 супутники Фото: NASA

Але поки Плутон залишається карликовою планетою, варто згадати, що такий самий статус мають ще чотири світи в Сонячній системі.

Еріда Фото: NASA

Карликові планети Сонячної системи

Плутон – це найбільша карликова планета діаметром понад 2300 км, яка має 5 супутників.

Церера – це найбільший об'єкт у головному поясі астероїдів між Марсом та Юпітером. Діаметр Церери складає понад 900 км і не має супутників.

Макемаке — це карликова планета в поясі Койпера за Нептуном, має 1 супутник і її діаметр становить приблизно 1500 км.

Хаумеа знаходиться в поясі Койпера, її діаметр складає приблизно 1600 км., хоча карликова планета має не зовсім круглу форму. У неї 2 супутники.

Еріда, діаметром понад 2200 км, є найдальшою від нас карликовою планетою.

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