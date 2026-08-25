В Солнечной системе должно было быть 12 планет: куда подевались четыре из них (фото)

20 лет назад Плутон мог сохранить статус планеты, при этом астрономы хотели назвать планетами еще три небесных тела.

Вот уже 20 лет бывшая девятая планета Солнечной системы Плутон является карликовой планетой. Он мог оставаться планетой и сегодня, а также в Солнечной системе могло появиться еще три дополнительные планеты. Но решение Международного астрономического союза привело к тому, что сейчас в Солнечной системе только 8 планет, пишет Discover Magazine.

24 августа 2006 года Международный астрономический союз (МАС) наконец-то дал определение тому, какой объект можно считать планетой. Астрономы решили, что этот объект должен вращаться вокруг звезды, но не быть звездой, иметь достаточно массы, что его гравитация придала объекту круглую форму, и небесное тело должно быть доминирующим на своей орбите. Хотя Плутон вращается вокруг звезды, то есть Солнца и имеет круглую форму, они не является доминирующим объектом на своей орбите. Ее пересекают тысячи ледяных тел из пояса Койпера, который начинается за орбитой Нептуна.

Відео дня

Плутон Фото: NASA

Вот уже 20 лет Плутон является карликовой планетой, а не девятой планетой Солнечной системы, которыми являются Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Но у Плутона был шанс сохранить статус планеты и к тому же Солнечная система могла пополниться еще тремя планетами.

Харон Фото: NASA

За 8 дней до исторического решения МАС, 16 августа 2006 года, группа астрономов подготовила проект решения, согласно которому Плутон нужно считать планетой, а Солнечная система должна состоять не из девяти, а из 12 планет.

Ученые предлагали дать статус планеты объекту из главного пояса астероидов под названием Церера, а также крупнейшему спутнику Плутона под названием Харон, который рассматривался как компаньон Плутона в системе из двух планет, и объекту под названием 2003 UB313 (он теперь известен как карликовая планета Эрида).

Церера Фото: wikipedia

Астрономы предложили считать Плутон, и похожие на него миры новым типом планет под названием "плутоны". Но за это решение не проголосовало большинство экспертов МАС.

Макемаке Фото: NASA

До сих пор астрономы спорят о том, было ли правильным решением лишить Плутон статуса планеты. Как показали наблюдения космического аппарата "Новые горизонты", который пролетел на близком расстоянии от Плутона 11 лет назад, это геологически активный мир, который имеет многие характеристики планет земной группы. Поэтому есть ученые, которые настаивают на том, что Плутон нужно снова называть планетой.

Хаумеа и 2 спутника Фото: NASA

Но пока Плутон остается карликовой планетой, стоит вспомнить о том, что такой же статус имеют еще четыре мира в Солнечной системе.

Эрида Фото: NASA

Карликовые планеты Солнечной системы

Плутон – это самая большая карликовая планета, диаметром более 2300 км, которая имеет 5 спутников.

Церера – это самый большой объект в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Диаметр Цереры составляет более 900 км и у нее нет спутников.

Макемаке — это карликовая планета в поясе Койпера за Нептуном, она имеет 1 спутник и ее диаметр составляет примерно 1500 км.

Хаумеа находится в поясе Койпера, ее диаметр составляет примерно 1600 км, хотя карликовая планета имеет не совсем круглую форму. У нее 2 спутника.

Эрида, диаметром более 2200 км, является самой далекой от нас карликовой планетой.

Другие новости науки