Пережил битву, изменившую историю Англии 1000 лет назад: ученые воссоздали лицо викинга (фото)

Израненный в боях 50-летний мужчина, переживший одно из самых тяжелых событий в истории Англии, был “оживлен” с помощью цифровых технологий.

Ученые из организации English Heritage с помощью цифровых технологий реконструировали лицо мужчины, который пережил нормандское завоевание Англии и умер почти 1000 лет назад. Его похоронили с почестями в церкви одного из рыцарей Вильгельма Завоевателя. Его войско одержало победу в битве при Гастингсе в 1066 году и таким образом закончилась англо-саксонское правление Англией, пишет Daily Mail.

Скелет мужчины, который умер в конце XI века, был впервые обнаружен 50 лет назад в церкви Святого Петра в Бартон-апон-Хамбер, Линкольншир, Англия. Это была частная церковь одного из рыцарей Вильгельма Завоевателя.

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Скелет мужчины, который умер в конце XI века, был впервые обнаружен 50 лет назад в церкви Святого Петра в Бартон-апон-Хамбер, Линкольншир, Англия Фото: Daily Mail

Мужчина был похоронен в гробу, сделанном из дуба, срубленного около 1079 года, его голова была аккуратно положена на травяную подушку. Рядом с ним были положены три посоха из яблоневого дерева. Это погребальный обычай, связанный со скандинавскими традициями.

Ученые выяснили, что на момент смерти мужчине, рост которого составлял 152 см, было от 50 до 60 лет, он имел крепкое телосложение, а также были обнаружены следы нескольких заживших переломов. Возможно, мужчина принимал участие в знаменитой битве при Гастингсе 1066 года. Это был переломный период в английской истории.

Мужчина был похоронен похоронен в гробу, сделанном из дуба, срубленного около 1079 года Фото: Daily Mail

В 1066 году Вильгельм, герцог Нормандии (герцогство на севере Франции, созданное викингами) вторгся в Англию и разгромил войска короля Гарольда II в битве при Гастингсе. Таким образом закончилась эпоха англо-саксонского правления в Англии. Дворяне из Нормандии захватили обширные территории в Англии, построили замки, стали крупнейшими землевладельцами, а французский язык стал языком правящей элиты.

Для воссоздания лица умершего мужчины, ученые использовали результаты анализа ДНК, изотопный анализ его костей и технологии реконструкции лица Фото: Daily Mail

Для воссоздания лица умершего мужчины, ученые использовали результаты анализа ДНК, изотопный анализ его костей и технологии реконструкции лица. Исследование показало, что мужчина родился в континентальной Европе, и возможно, провел, по крайней мере, часть своей юности в более холодном климате, прежде чем оказаться в Англии.

Исследование показало, что мужчина родился в континентальной Европе, и возможно, провел, по крайней мере, часть своей юности в более холодном климате, прежде чем оказаться в Англии Фото: Daily Mail

Ученые говорят, что эти результаты ставят под сомнение традиционное представление о простом разделении жителей Англии на саксов и норманнов после битвы при Гастингсе. Вместо этого они предполагают, что многие люди в Англии XI века имели смешанное происхождение и связи, простирающиеся по всей Северной Европе.

Ученые не знают, был ли он саксом или норманном (то есть представителем скандинавских народов). Возможно, он не был ни тем, ни другим. Возможно, это был человек, имевший обширные корни из континентальной Европы, говорят ученые. Исследование не указывает на одну единственную родину этого человека.

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