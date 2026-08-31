У любителей кофе меньше жира, больше мышц и удивительные различия в половых гормонах

Новое исследование показало интересные результаты влияния кофе на организм человека. Для некоторых людей кофе может быть полезен.

Ученые изучили связь кофе с метаболитами (веществами, вырабатываемыми естественными процессами организма), показателями здоровья сердца и уровня сахара в крови и половыми гормонами. В итоге они обнаружили, что у тех, кто пьет больше кофе, как правило, меньше накопленного жира в организме и больше скелетной мышечной массы, даже несмотря на то, что индекс массы тела в основном остается похожим. Исследование опубликовано в European Journal of Nutrition, пишет ScienceAlert.

Ученые проанализировали данные 2264 участников в возрасте 46 лет, в частности частота потребления кофе и различные показатели здоровья. Оказалось, что те, кто пьет больше кофе имеет меньше жира в организме и больше мышечной массы. Но особенно учены удивили результаты анализа половых гормонов.

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У мужчин, которые пьют больше кофе, был обнаружен улучшенный профиль глюкозы-инсулина, более высокая концентрация тестостерона, а также белка глобулина, связывающего половые гормоны, который переносит половые гормоны по организму в крови.

У женщин, которые пьют больше кофе, было обнаружено больше глобулина, связывающего половые гормоны, но меньше андрогенных гормонов (половые гормоны, куда входит тестостерон).

Ученые также обнаружили, что более высокий уровень потребления кофе связан с более низким уровнем аминокислот с разветвленной цепью. Прошлые исследования показали, что избыток этих аминокислот, которые являются строительными блоками белков, в крови связывают с ухудшением метаболического здоровья и повышенным риском возникновения диабета 2 типа, а также сердечно-сосудистых заболеваний.

Результаты исследования показывают, что кофе может улучшить метаболическое здоровье у некоторых людей. Но ученые подчеркивают, что в том, как кофе влияет на здоровье человека, играют роль множество факторов. Например, способ обжарки или заваривания кофе, количество чашек кофе в день, генетика человека и, конечно же образ жизни.

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