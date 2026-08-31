Зевс ще не зійшов на Олімп: шумери поклонялися істотам, яких порівнюють з інопланетянами

Задовго до того, як греки почали поклонятися олімпійським богам, а єгиптяни — молитися Осірісу, шумери в Стародавній Месопотамії поклонялися дивним божествам — ануннакам.

На відміну від давньогрецьких і давньоєгипетських богів, які жили на землі, шумери вірили, що крилаті ануннаки мешкали на небесах. Вони спускалися на Землю, щоб вирішувати долі людей, пише Archaeo – Histories.

У міфах шумерів ануннаки виносили вирок людям. У Месопотамії цих божеств зображували з крилами, вони носили рогаті шоломи, а деякі мали пташині обличчя.

Шумери вважали, що аннунаки походять від бога небес Ану та богині Землі Кі. Слово "ануннаки" можна перекласти з шумерської мови як "князівське насіння". Практично немає свідчень про точну кількість цих богів та їхні різні функції, оскільки історичні тексти розходяться в думках. Згідно з шумерськими віруваннями, Небо і Земля були нерозривні до появи Енліля. Енліль розділив Небо і Землю надвоє й забрав Землю, а його батько, Ан, забрав Небо.

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Шумери вважаються однією з найдавніших цивілізацій, яка існувала між 4500 і 1750 роками до нашої ери. Вона складалася з невеликих міст-держав. У центрі кожного міста стояв храм, присвячений ануннакам. Ці храми були багатоярусними пірамідами з плоскою вершиною.

Відомо, що шумери розробили складний метод вимірювання часу, розділивши день на години, подібно до того, як ми відлічуємо час сьогодні. Вони також винайшли клинопис — одну з найдавніших відомих систем письма в історії людства. Крім того, деякі вчені вважають, що саме шумери винайшли плуг. Це відіграло величезну роль у розвитку їхньої імперії.

Розшифрована у 2015 році глиняна табличка підтверджує, що шумерські астрономи змогли зробити точні розрахунки орбіти Юпітера аж за 1400 років до того, як це зробили європейці

Такі надзвичайні досягнення шумерської цивілізації на настільки ранньому етапі античності змусили деяких дослідників засумніватися в шумерській міфології та розробити так звані теорії про Ануннакі, пов’язані з древніми астронавтами або древніми прибульцями. Прихильники теорій змови вважають, що шумерські божества були прибульцями з іншої планети, які правили шумерами, ділячись з ними своїми передовими знаннями та інтелектом.

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